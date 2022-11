Plottwist in Antwerps cultuurdebat? Schepen Ait Daoud (N-VA) gaat op zoek naar middelen om jonge kunstenaars álsnog te steunen

Lees alles over de cultuurprotesten in Antwerpen in dit dossier.

Het kabinet cultuur benadrukt dat de projectsubsidiepot van 720.000 euro per jaar voor de komende drie jaar geschrapt blijft. “Wel gaan we voor 2024 en 2025 op zoek naar ondersteuning, specifiek voor jonge, startende kunstenaars”, zegt kabinetswoordvoerder Roel Veyt. “We gaan de tijd nemen om dat geld te vinden binnen ons eigen budget cultuur, én om te overleggen met het Antwerps Kunstenoverleg (AKO) hoe dat geld dan precies te besteden. Wel zal het om een kleiner bedrag gaan dan de geschrapte projectsubsidiepot, zal het enkel gelden voor 2024 en 2025 - en dus níet volgend jaar - en voor een meer specifieke doelgroep, namelijk de jonge, startende kunstenaar.”

Loyaal

Het nieuws komt er ietwat verrassend na ruim drie weken protest vanuit de cultuursector, waarop schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) amper of niet reageerde en elke vorm van communicatie uit de weg ging. “De reden waarom we hier nog niks over gezegd hebben, is omdat we loyaal zijn aan het schepencollege. We wilden eerst met het bestuur overleggen, vooraleer te communiceren. Dat overleg heeft nu plaats gevonden. Het is dus niet zo dat de protesten invloed hebben gehad op deze beslissing, aangezien we hier al weken mee bezig zijn. Bovendien hebben we het hier al over gehad met het Kunstenoverleg op 19 oktober.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Ait Daoud op een persmoment in het Plantin-Moretusmuseum vorige week, ook hier werd ze belaagd door studenten maar werd ze via een achteringang het gebouw in geleid. © Klaas De Scheirder

Greet Vlegels van het AKO ontkent dat. “Wij hebben op 19 oktober inderdaad een gesprek gehad met de kabinetschef, de woordvoerder en een adviseur - de schepen zelf hebben we niet meer gehoord - maar het nieuws dat we nu via de pers vernemen, is volledig nieuw voor ons. Wel is er ons toen beloofd dat áls er toch geld zou vrijkomen, dat opnieuw in de projectsubsidiepot gestoken zou worden, maar nu vernemen we - opnieuw via de media - dat die pot definitief afgeschreven is.”

Hoopvol

“Los daarvan willen we hoopvol blijven dat de schepen toch nog op zoek gaat naar middelen voor de jongeren in onze sector”, benadrukt Vlegels. “We hopen dan wel dat we effectief geraadpleegd worden vooraleer dat geld wordt uitgedeeld. Ook zijn we er niet van overtuigd dat dit geld enkel naar jongeren moet gaan. Niet elke ‘startende’ kunstenaar is per se ook ‘jong’. Bovendien moeten ook ervaren kunstenaars beroep kunnen doen op dat geld voor experiment. Uiteraard gaat een groot deel van zo’n budget naar jonge kunstenaars - en dat is goed - maar we hebben het hier wel over het kabinet cultuur. Niet het kabinet jeugd.”

Transparantie

Die jeugd zelf reageert voorzichtig op het nieuws. “We wachten op meer duidelijkheid van de schepen of het kabinet zelf, in plaats van de pers”, benadrukt Tibbe Walckiers, drijvende kracht achter het kunststudentenprotest ‘For Future’. “Bovendien willen wij ook een stem in deze beslissing. Transparantie is voor ons prioriteit op dit moment.”

Het nieuws komt op dezelfde dag dat alle stadsdichters van Antwerpen hun gezamenlijk ontslag namen, uit protest tegen de cultuurbesparingen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.