Plots 500 vaccins op overschot op einde van de dag: Antwerpenaren staan in lange rijen aan te schuiven aan Spoor Oost

Joris (30) was een van de gelukkigen die dinsdagavond onverwacht gevaccineerd werd. “Ik kreeg om 22 uur via een kennis het bericht dat er vaccins werden uitgedeeld. Iedereen was daarvoor welkom omdat er door een foute telling 500 spuiten over waren. Ik ben meteen naar het vaccinatiecentrum in Spoor Oost vertrokken. Er stonden op dat moment al lange rijen van mensen die het nieuws ook gehoord hadden. Ook na mij bleef er volk aankomen. Het aanschuiven ging vrij goed vooruit en na een dik uur kreeg ik een vaccin van Moderna. Ik moest nog vijf minuten wachten om zeker te zijn dat ik geen allergische reactie kreeg. De rij was toen nog maar half zo lang als toen ik aankwam. Ik ben blij dat ik het vaccin heb gekregen, nu kan ik zonder zorgen op reis gaan.”