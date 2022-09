Plofkrakers die tot zeven en acht jaar cel veroordeeld werden, vrijgesproken in beroep: “DNA-spoor is onvoldoende bewijs”

Hamont/Kinrooi/BreeTwee Amsterdammers die in eerste aanleg zeven en acht jaar cel kregen voor vijf plofkraken in Limburg en Luik in het voorjaar van 2019, zijn vrijgesproken. Nochtans zaten hun DNA-sporen op spullen die in de vluchtwagen, een Audi RS6, werden aangetroffen. “Dat DNA bewijst nog niet dat de twee Amsterdammers ook effectief bij de plofkraken aanwezig waren”, zegt het hof van beroep in Antwerpen.