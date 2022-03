Pleinpret op vijf pleintjes in de paasvakantie

Enthousiaste monitoren rijden elke dag naar een ander plein, met een bakfiets vol spelmateriaal. Tussen 13 en 16 uur kunnen alle kinderen aansluiten voor sport- en spelplezier. “Met Pleinpret zetten we meer in op een open aanbod in de buurt voor alle kinderen”, zegt Tom Van den Borne, districtsschepen voor jeugd. “Door zelf naar de pleintjes te trekken, bereiken we kinderen op een laagdrempelige manier in hun eigen wijk. Elke dag gaan onze animatoren met een bakfiets vol spelmateriaal naar een andere wijk.”