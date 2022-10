Plein Publiek viert verjaardag met feestweekend en nieuw foodconcept

In 2015 verscheen de serre van Plein Publiek voor het eerst op het binnenplein van de leegstaande Fierensblokken, een modernistisch complex uit 1939 in hartje Antwerpen. In 2018 verhuisde de serre naar de D’Herbouvillekaai op het Nieuw Zuid. Daar werd Plein Publiek het middelpunt van duurzame initiatieven: je kon er terecht voor een drankje, een maaltijd, een avondje dansen, maar evengoed om duurzame merken te shoppen en kunst te aanschouwen. Sinds 2021 vind je de serre, inclusief padelvelden en containers die dienst doen als kantoorruimtes en shops van duurzame start-ups, op de site van Blue Gate Antwerpen.

“Het begon allemaal met een pop-upconcept, waarbij we het binnenplein van een leegstaand sociaal woonblok tijdelijk een nieuwe invulling gaven”, aldus Nelson Donck van Plein Publiek. “Intussen zijn we zeven jaar later, zijn we nog steeds niet locatiegebonden én bestaan we nog altijd. Het is fijn om te zien dat bezoekers ons blijven vinden: zélfs wanneer we de randen van de stad opzoeken.”