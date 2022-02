Pleegde ‘Mozart’ fiscale fraude? Music Hall zet musicals stop, geldschieters zijn belastingsvoordeel kwijt

AntwerpenDe fiscus weigert een belastingvoordeel toe te kennen aan geldschieters van Music Hall Productions, een dochteronderneming van de bekende groep Music Hall. Bedrijven hadden bijna 9 miljoen miljoen euro geïnvesteerd in musicals als “Mozart The musical”, “Beauty and the Beast” of “Aïda” in ruil voor een fiscaal voordeel. De fiscus oordeelt dat dat Music Hall dit geld niet correct heeft aangewend. Music Hall heeft zijn musicals voorlopig stopgezet.