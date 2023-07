Plechtigheden voor nationale feestdag in Antwerpen

Waarom duiken er zoveel wereldster­ren op in Antwerps straat­beeld? Na Kanye West, Dua Lipa en Lady Gaga nu ook Iron Maiden gespot

Met onder andere het Sportpaleis in je stad is het niet verwonderlijk dat de ene celebrity na de andere opduikt in Antwerpen. Dat is altijd al zo geweest. Maar meer dan ooit weten we nu ook waar die de bloemetjes buiten hangen als ze er op bezoek zijn. Als de artiest zijn passage zelf niet op sociale media plaatst, is het wel de eigenaar van dat ene restaurant of die ene cocktailbar die het doet. Deze week? Steve Harris en de rest van de Britse metalband Iron Maiden.