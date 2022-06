Plaza Hotel krijgt Green Key-keurmerk voor duurzaam beleid

ANTWERPENHet Leonardo Hotel The Plaza vlakbij het Stadspark mag zich voortaan officieel Green Key-locatie noemen in het netwerk van GoodPlanet. Bedrijven met een Green Key-keurmerk zetten zich extra in om het milieu te sparen zonder in te leveren op comfort en kwaliteit.

GoodPlanet Belgium inspireert sinds 1997 om een meer duurzame samenleving te realiseren via projecten, campagnes en workshops. Samen met Toerisme Vlaanderen werd het duurzaamheidskeurmerk ‘Green Key’ opgericht. Met vijftien nieuwe Green Key-locaties - waaronder het Leonardo Hotel The Plaza - telt Vlaanderen nu 154 locaties die voldoen aan de duurzaamheidscriteria van GoodPlanet. Die locaties bieden bijvoorbeeld plantaardige maaltijden aan, stimuleren duurzaam vervoer via fietsverhuur of gebruiken regenwater voor toiletten.

Troeven

Ook Vlaams minister voor toerisme Zuhal Demir (N-VA) is enthousiast over het Green Key-project. “Uit onderzoek van StatBel blijkt dat Belgen veel minder buitenlandse reizen maken dan in 2019. Dat is een goede zaak, want door te reizen in eigen land verklein je sowieso al je ecologische voetafdruk.”

“Dat we graag in eigen land reizen bewijst daarnaast welke troeven Vlaanderen in handen heeft”, gaat ze verder. “Of je nu houdt van een ontspannen vakantie in het groen of liever wat meer actie beleeft, bij ons in Vlaanderen hoef je nooit ver te zoeken. Zowel de toerist, milieu en het klimaat worden daar beter van.”

Naast het hotel zijn er nog tien nieuwe Green Key-locaties in de provincie zoals vakantiewoning Treelodge in Retie en bed and breakfast De Zil in Herselt. Ook elders in Vlaanderen zijn er nieuwe Green Key-keurmerken toegekend.

