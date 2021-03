‘Planttrekker’ Thomas Goyvaerts geeft zijn 100.000 volgers groene vingers: “Tot voor kort had ik meer dan 400 planten in mijn appartement staan”

We gaan even terug naar net geen maand geleden: ik zit in Thomas’ atelier in Mortsel, klaar voor zijn workshop ‘Kamerplanten verzorgen voor beginners’. Ik ben meegevraagd door een vriendin: plantenliefhebber in hart en nieren, mét urban jungle thuis. Zij kan bijna alle namen van de planten in Thomas’ atelier opnoemen bij de Latijnse naam, bij mij thuis lijken planten te sterven als ik er nog maar naar kijk. Maar daar komt de Planttrekker in beeld: zijn workshop met tips en tricks om je planten te verzorgen, bewijst zijn nut, en net geen maand later heb ik toch een tiental mooie plantjes in huis staan. Tijd voor een gesprek met de Antwerpse plantengoeroe. Beginnen doe ik met de vraag die hij ook steevast als eerste vraag stelt aan de deelnemers van zijn workshops: hoeveel planten heb je in huis?