Plannen uit de doeken voor renovatie brouwerij De Ridder: “Warme plek voor zorg, leren en ontmoeting”

De stoombierbrouwerij opende in 1889, maar ging in 1928 op de fles. Aan de kant van de Turnhoutsebaan bleef café Den Witten Hert wel bestaan. Verschillende verenigingen vonden in het bedrijfscomplex tussen de Hertstraat en de Stalinsstraat een vaste uitvalsbasis.

Oplossing voor verenigingen

Vrijdagnamiddag gaven de verschillende partners inkijk in de ambitieuze renovatieplannen. “Die hebben een lange voorgeschiedenis”, zegt districtsburgemeester Tjerk Sekeris (N-VA). “Het toen nog zelfstandige Deurne kocht het complex in 1968. De verenigingen – kruisboog- en schietclubs, de Reuzen van Deurne, kunstenaars – betaalden een symbolisch huurgeld, maar het gebouw verkommerde. Uiteindelijk besloot AG Vespa (vastgoedpoot van de stad Antwerpen, red.) tot een verkoop. Intussen vonden we gelukkig wel een oplossing voor de verenigingen. Er is er trouwens ook één in het zicht voor de Reuzen, wellicht aan de Ten Eekhovelei.”

Quote Bedoeling is vanaf 2025 nog twee grote vestigin­gen van Andante in Antwerpen te hebben: op de Bredabaan in Merksem en hier in Deurne. Deze site biedt ook kansen voor onze cliënten om zich hier in te zetten. Frieke Van Zundert, directeur CGG Andante

Het winnend project stak er volgens Sekeris met kop en schouders bovenuit. Miss Miyagi uit Leuven is geen gebruikelijke vastgoedontwikkelaar. Het bedrijf houdt zich enkel bezig met projecten die een positieve maatschappelijke impact hebben én werkt als dienstverlener, niet als investeerder. Het is dan ook geen verrassing dat ook de partners voor de brouwerijsite een sociaal-cultureel doel dienen. Een belangrijk deel van de gebouwen is bestemd voor het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Andante, dat een 3.000-tal cliënten telt. “Bedoeling is vanaf 2025 nog twee grote vestigingen in Antwerpen te hebben: op de Bredabaan in Merksem en hier in Deurne”, zegt directeur Frieke Van Zundert. “Deze site biedt ook kansen voor onze cliënten om zich hier in te zetten.” (lees verder onder de foto)

Volledig scherm An Eijkelenburg (Stadsmakersfonds), Frieke Van Zundert (CGG Andante) en Thijs Van Calster (‘t Speelscholeke). © Tessa Kraan

‘t Speelscholeke

Methodeschool ’t Speelscholeke heeft al een stek in de Hertstraat, maar is ook een essentiële partner in de vroegere brouwerij. Naast een klaslokaal en een polyvalente ruimte komt er ook een fietsstalling.

De buurt kreeg vrijdag een rondleiding in het complex. Ontwikkelaar Miss Miyagi toont er zijn project in dertig afbeeldingen. Architect Nathan Wouters beklemtoont dat de ontwerpen voor het indienen van de omgevingsvergunning eind dit jaar nog andere insteken kunnen krijgen. “Qua energie overwegen we zonnepanelen en geothermische warmte. Interessant zijn de 40 centimeter dikke muren. Die moesten de grote koude buitenhouden om het gistingsproces van het bier niet te verstoren. We moeten ook meer licht in de gebouwen binnenbrengen. Dat gebeurt uiteraard in samenspraak met de dienst erfgoed (de brouwerij is niet geklasseerd, staat wel op de inventaris onroerend erfgoed, red.). Verder willen we nog een doorgang maken naar het Stalinsplein.”

De werken zouden in de loop van 2023 kunnen starten. Twee jaar later zou de renovatie dan moeten afgerond worden.

Investeer mee

Tijdens een stadsmakersavond op de site kon de buurt kennismaken met de initiatiefnemers en een kijk geven op de toekomstplannen. Dankzij het coöperatieve model van projectpartner Stadsmakersfonds kan je voor 5.300 euro mee investeren in het project.

LEES OOK:

Volledig scherm Nathan Wouters, architect van vastgoedontwikkelaar Miss Miyagi. © Tessa Kraan

Volledig scherm De stoombierbrouwerij dateert uit 1889. © Tessa Kraan

Volledig scherm Eén van de ruimten van brouwerij De Ridder die als atelier wordt gebruikt. © Tessa Kraan

Volledig scherm In het gebouw doet projectontwikkelaar de plannen voor de oude brouwerij uit de doeken. © Tessa Kraan

Volledig scherm Eén van de polyvalente ruimten van de voormalige brouwerij. © Tessa Kraan

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.