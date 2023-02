Pizzeria van familie ‘Blondie’ getroffen door brandbom

Lees alles over de drugsoorlog en -maffia in ons dossier.

De pizzeria is eigendom van Ayoub C. De voorbije twee weken werden verschillende aanslagen gepleegd tegen deze familie. Vooral ‘Blondie’ Fatima C., die vroeger relaties had met ex-kickboxer Kamal El B. en met Mohamed Reda C., bijgenaamd ‘De Algerijn’, werd daarbij geviseerd. Ook haar broers zouden een kwalijke reputatie hebben binnen de drugswereld. Ze staan gekend als degenen die de voorschotten innen om drugs uit containers te halen, maar die risicovolle klusjes niet zelf uitvoeren. Een praktijk die op weinig begrip kan rekenen in de sector, met alle gevolgen van dien.