Pijpbom gevonden bij radicale Palestijnen die “te westerse” zus en schoonbroer in elkaar slaan

Tien dagen geleden kreeg de politie van Antwerpen een melding van een Palestijns gezin dat in Antwerpen was overvallen. De vrouw en haar man hadden klappen gekregen van twee indringers. Aanvankelijk ging de politie uit van een home-invasion. Maar in de woning was er niets gestolen terwijl er toch geld en juwelen aanwezig waren.

Geen home invasion

Pijpbom

In de Hoogleedsesteenweg in Roeselare waar de broers wonen, werd één broer onmiddellijk gearresteerd. De andere man meldde zich pas dit weekend. Bij de huiszoeking troffen de agenten in een kast een kant-en-klare ‘pijpbom’ aan. Dat is een metalen buis waarin explosieven met een ontsteking zitten en die langs twee kanten is dichtgeschroefd of dichtgeplooid. Onder andere in Nederland zijn al enkele aanslagen gepleegd met dergelijke zelfgemaakte bommen.