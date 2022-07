“Pieter had geen mes, waarom schoten agenten hem dan dood?” Ouders wachten al drie jaar op eerlijk antwoord

Reconstruc­tie van wat er met Jozef Chovanec gebeurde in politiecel “tegen­strij­dig”

In de luchthaven van Charleroi is het tweede deel van de reconstructie in de zaak rond Jozef Chovanec (38) afgelopen. De Slovaakse man werd in februari 2018 van een vliegtuig gehaald en naar een cel in de luchthaven gebracht. Hij verwondde daar zichzelf en werd hard aangepakt door de politie, waarna hij overleed. Vandaag werd een reconstructie gehouden van wat er zich in de politiecel heeft afgespeeld. Volgens Ignacio de la Serna, procureur-generaal van Bergen, bleek de reconstructie tegenstrijdig te zijn.

28 september