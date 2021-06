PFOS-debat in Antwerpse gemeenteraad: oppositie begrijpt niet waarom De Wever burgers niet waarschuwde voor de risico’s

Bart De Wever liet afgelopen weekend weten dat hij fluitend naar de Vlaamse onderzoekscommissie zou trekken. Na de intussen notoire mail van Lantis aan het Antwerps stadsbestuur had hij er op het stuurcomité van Lantis fervent voor gepleit dat men zou communiceren over de vervuiling in Zwijndrecht.

Transparantie

“Wat heeft u tegengehouden om uw bevolking te informeren over de risico’s?”, wierp Imade Annouri (Groen) De Wever voor de voeten. Er moet totale transparantie komen over wat men in 2017 al wist. Want hoe kunnen de burgers er anders op vertrouwen dat u de gezondheid serieus neemt? Dat u niet communiceerde, is voor mij onaanvaardbaar.”

“Een vuist vol dollars”

Peter Mertens haalde een filmklassieker boven. “Als Lantis de ‘good guy’ is in dit verhaal, dan is dat toch in ‘The Good, the Bad and the Ugly’. Voor een vuist vol dollars hebben ze een dading afgesloten met 3M.” Over de onderzoekscommissie heeft hij weinig vertrouwen. “Ik vrees voor een doofpotcommissie.” Hij pakte ook schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) aan. “Vorige maand zei u dat u zich in de materie begon te verdiepen. Vier jaar na de mail van Lantis.”