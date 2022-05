Peter Thoelen volgt An Renard op als directeur Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.

AntwerpenPeter Thoelen (58) wordt de nieuwe directeur van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen. Hij volgt huidig directeur An Renard op, die met pensioen gaat. Renard neemt afscheid met de lancering van het boek ‘Gefascineerd door vos’ en de bijhorende presentatie in de Nottebohmzaal.

Peter Thoelen volgt An Renard op als directeur van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Thoelen studeerde Communicatiewetenschappen en was lange tijd werkzaam als directeur van het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen en wonen. Vanaf 2016 legt Thoelen zich toe op zijn passie voor taal en boeken: eerst als directeur van de Groep Algemene Uitgevers, nadien als zelfstandig​ communicatiespecialist. Op 15 mei 2022 neemt Thoelen de fakkel over van An Renard.

Nottebohmlezingen

Renard stond meer dan 20 jaar aan het hoofd van Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. “De stad Antwerpen is dankbaar voor de frisse wind die An Renard door de Erfgoedbibliotheek liet waaien", aldus schepen voor Cultuur Nabilla Ait Daoud. “Onder haar bewind veranderde de voormalige stadsbibliotheek van naam en groeide de prachtige Nottebohmzaal uit tot het kloppend hart van de publieksactiviteiten van de bibliotheek. Met diverse tentoonstellingen en presentaties belichtte ze er bekende en minder bekende pareltjes uit de collectie. Op zondagochtend toverde ze de Nottebohmzaal om tot een plek van reflectie voor de ondertussen zeer gesmaakte Nottebohmlezingen, die ze samen met Koen Broucke uit de grond stampte.”

Teamplayer en bruggenbouwer

An Renard staat in het veld bekend als een teamplayer en een bruggenbouwer, die voor een meer zichtbare positionering ijverde van bibliotheken met erfgoedcollecties binnen het cultureel erfgoeddecreet. In 2004 startte ze een experimenteel samenwerkingsverband op dat uiteindelijk resulteerde in de stevig verankerde netwerkorganisatie Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw. Die brengt kleine en grotere bibliotheken met erfgoedcollecties bij elkaar in gemeenschappelijke projecten.

​Bovendien slaagde de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience er onder impuls van Renard in om te worden erkend als een Vlaamse erfgoedbibliotheek. Daarmee verstevigde de bibliotheek haar positie, en kreeg ze een financiële injectie waarmee is ingezet op informatiegeletterdheid, digitalisering en onderzoek. In 2020 sloot de Erfgoedbibliotheek een samenwerking met Google af voor het digitaliseren van de collecties. Van de 1,5 miljoen volumes werden 85.000 exemplaren voor Google Books gescand.

Afscheid met een boek en een Vossenreünie

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience zwaait An Renard uit met een boek en een presentatie over haar sluwe naamgenoot de vos. Op 4 juni vindt een Vossenreünie plaats op het Conscienceplein. Alle dragers van de (achter)naam Reynaert, Renard, Vos, De Vos, Reynaerts, Vossen … worden om 10.45 uur verwacht op het Hendrik Conscienceplein voor een feest. Een groepsportret door fotografe Carmen De Vos legt alle aanwezige Vossen vast. Nadien nodigt An Renard haar naamgenoten uit voor een bezoek aan de presentatie Gefascineerd door vos. Alle Vossen zijn welkom, maar melden zich bij voorkeur vooraf aan via consciencebibliotheek@antwerpen.be.

Volledig scherm An Renard, aftredend directeur Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. © LUCID