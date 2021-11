Peter Mertens maakte PVDA groot, maar is straks geen voorzitter meer: “Luisteren naar de mensen, dát is de eerste revolutionaire daad”

Antwerpen“Voor ik de fakkel kon doorgeven, moest er een sterke ploeg staan met veel jong talent. In 2019 wist ik dat die équipe zich aandiende. ” Na 13 jaar houdt Peter Mertens (51) het bekeken als PVDA-voorzitter. Zijn palmares blinkt: van nul naar 43 verkozenen in vijf parlementen én dertig maal meer leden. In Antwerpen blijft hij fractieleider. “Maar ik sluit niet uit dat iemand anders er de lijst trekt in 2024.”

Mertens is met de tram van Linkeroever naar ons News City-gebouw gekomen. “Daar én op straat hoor je de verhalen. Ik wil altijd aanspreekbaar zijn. Dat is mijn levenslijn. Dinsdag werd een extra veerboot gedoopt. Wel, wij hebben daarvoor vier jaar campagne gevoerd. En ik merk dat veel mensen op Linkeroever dat ook wéten.”

U nam bij PVDA het roer over toen de partij heel weinig voorstelde. Het was vernieuwen of sterven.

“De vernieuwing begon in 2004. We hadden in 2003 bij de federale verkiezingen amper 20.000 stemmen gehaald. We moesten met een nieuw verhaal komen, met een ‘lenig’ marxisme. Dirk Van Duppen zette ons op de kaart met zijn kiwicampagne. In 2005 waren er de betogingen tegen het Generatiepact van de regering-Verhofstadt II. Veel syndicalisten van sp.a kozen voor ons. Zo vonden we aansluiting bij de arbeidersbeweging. RTBF-journalist Bertrand Henne zei vandaag dat we de prijs van ‘onderneming van het jaar’ verdienen. Mooi wel.”

Sommige commentatoren noemen u een sterk schrijver, maar geen charismatisch spreker. Eerder een defensieve middenvelder dan een spits.

“Ik heb mezelf altijd als coach gezien. Onze Hazard of Lukaku is Raoul Hedebouw (fractievoorzitter in de Kamer, red.). Oprechtheid en integriteit: dat is wat mensen waarderen. En naar hen luisteren. Dat is de eerste revolutionaire daad. Als iemand dan over vreemdelingen klaagt, probeer ik dóór te vragen. Wat is je probleem nu écht? Vaak blijkt dat sociaal van aard: geen goede woning, geen deftige toegang tot gezondheidszorg. Onze afdelingen maken mee het verschil omdat we mensen het gevoel geven mee te tellen in de maatschappij.”