Persvrijheid of fake news?: minister Benjamin Dalle (cd&v) komt spreken op universiteit

Basketbal BNXT League Zwolle en Leeuwarden ideale opwarmers voor zwaar drieluik. Antwerp Giants verdedigt leiders­plaats tegen Den Bosch

Telenet Giants Antwerp is niet af te stoppen. Ook niet door Leeuwarden. De 68-87 zege is de zevende opeenvolgende overwinning. Antwerp Giants, dat na de nederlaag van Kangoeroes Mechelen nu alleen aan de leiding staat, is de enige nog ongeslagen ploeg in Elite Gold. Met nog wedstrijden tegen Den Bosch en tweemaal Leiden wacht Giants nog een zwaar drieluik.