Personeel gevangenis Antwerpen legt 11 augustus het werk neer na nieuw geval van agressie met geïnterneerde

Het personeel van de gevangenis van Antwerpen legt op vrijdag 11 augustus vanaf het middaguur het werk neer. Aanleiding is een incident eind juli waarbij een zorgmedewerkster fysiek werd aangevallen door een geïnterneerde. “De directie betreurde het incident wel, maar er wordt weinig ondernomen”, zegt Bjorn Achten van ACV. “Met deze actie willen we nu een duidelijk signaal geven.”

Het incident gebeurde op 28 juli. Eén van de geïnterneerden ‘eiste’ dat een welbepaald personeelslid met hem een activiteit/spelletje zou doen in de gemeenschappelijke zaal. Een andere medewerkster verklaarde dat het niet ging omdat diegene die de geïnterneerde bedoelde al met andere geïnterneerden bezig was. Bij het verlaten van de zaal kwam de geïnterneerde het betrokken personeelslid tegen en nam hij haar in een wurggreep. Hij zou haar ook gebeten hebben.

“We zijn het al enigszins gewoon dat cipiers worden aangevallen, maar dat nu zelfs zorgmedewerkers tijdens een leuke activiteit het slachtoffer worden van agressie, dat gaat echt een stap te ver”, zegt Bjorn Achten van vakbond ACV. “De directie betreurt het incident uiteraard, maar er wordt weinig actie ondernomen. Dat gebeurt in andere gevangenissen naar onze mening wel. Er wordt geschermd met het wettelijk kader, maar volgens ons zijn er mogelijkheden genoeg om sancties te nemen. De betrokkene is nu wel overgeplaatst, maar we vrezen dat daar op korte termijn hetzelfde gaat gebeuren.”

Staking

Omdat het gesprek met de directie naar het gevoel van de vakbonden ACV, VSOA en ACOD niets opleverde, werd beslist om op 11 augustus over te gaan tot een staking. Vanaf de middag zal er een piket opgesteld worden in de Begijnenstraat. “We hebben de indruk dat de lokale directie, maar ook het Gevangeniswezen nog altijd niet goed weet hoe er moet omgegaan worden met geïnterneerden. Het is nogmaals het bewijs dat geïnterneerden niet op hun plaats zitten in de gevangenis en een andere omkadering nodig hebben. We hopen dat we met onze actie een duidelijk signaal kunnen geven.”

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.