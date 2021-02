Personeel Decathlon Antwerpen dreigt met staking na weekend vol coronaovertredingen: “Sorry maar dit gaat erover”

Een Decathlon-medewerker die anoniem wenst te blijven, getuigt over de moeilijke werkomstandigheden tijdens de coronacrisis. “Sinds de heropening van de winkel eind november doen we ons best om klanten de regels te laten volgen. We vragen hen om alleen te winkelen, om 1,5 meter afstand te houden en hun mondmasker op de juiste manier te dragen. Wanneer we hen daarover aanspreken, reageren ze jammer genoeg vaak op een slechte manier. Sommigen worden verbaal of zelfs fysiek agressief. Ik ben al geduwd geweest en een andere medewerker heeft een vuistslag in het gezicht gekregen. Klanten hebben uit frustratie gegooid met winkelmandjes of zelfs met elkaar gevochten. De politie is al meermaals langskomen voor deze incidenten “, vertelt hij.

Het voorbije weekend was het bij Decathlon drukker dan anders door het winterse weer. Ook heel wat Nederlanders staken de grens over om wintersportkledij te kopen. “Antwerpen is vlak bij de grens, dus ook bij ons komen er veel Nederlanders winkelen. Het was in het algemeen heel druk, vooral in de afdeling met warme kledij. Opnieuw werden de coronamaatregelen niet gerespecteerd. Er mogen slechts 8 personen winkelen per afdeling en ik zag afdelingen met wel 25 man. Deze beelden doen ook de ronde op sociale media. Veel mensen kwamen per twee of per drie winkelen, wat ook verboden is.“

Eisen aan directie

Deze middag heeft het winkelpersoneel het werk even neergelegd om eisen te stellen aan de directie. “We zijn de onvriendelijke en agressieve houding van de klanten beu. Het lijkt alsof ze gefrustreerd zijn door de coronamaatregelen en dat op ons afreageren. We willen daarom dat de regels van de overheid strenger worden toegepast. Als we tegen zaterdag -de drukste dag- geen verbetering zien, zullen we die dag niet werken. We hopen dat de situatie op deze manier zal verbeteren.”

De directie van Decathlon was voorlopig nog niet bereikbaar voor een reactie.

Volledig scherm Het was het voorbije weekend heel druk in Decathlon Antwerpen. © rv