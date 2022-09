Pedofiel (22) laat minderbegaafd schoolmeisje naaktfoto’s sturen: “Zijn verzameling kinderporno was een uit de hand gelopen hobby”

Na een melding uit het buitenland startte het federale parket in december 2020 een onderzoek naar R. uit Wuustwezel. Bij de huiszoeking vonden de speurders op zijn gsm en laptop een grote collectie kinderporno. R. had berichten en foto’s uitgewisseld via beveiligde chatkanalen. Op een groot aantal foto’s stond een Nederlandse jongen van 10 jaar naar wie R. duizenden berichten had gestuurd. De jongen maakte op aandringen van R. naaktfoto’s en foto’s terwijl hij zichzelf bevredigde.

‘Uit de hand gelopen hobby’

De openbare aanklager stelde vast dat verdachte R. zelf minderjarig – namelijk 17 jaar – was toen hij contact had met de Nederlandse 10-jarige. Daarvoor wordt hij niet vervolgd. “Na het beëindigen van dat contact gebruikte R. de foto’s van de 10-jarige wel in zijn contacten en zijn ruilhandel met andere verzamelaars van kinderporno”, vertelt de aanklager. “Bij zijn ondervraging zei R. dat zijn verzameling kinderporno een uit de hand gelopen hobby was. Het was een fout uit het verleden. Eigenlijk was hij niet geïnteresseerd in seks.”

De verdachte bleek wel hardleers. Na de huiszoeking en inbeslagname van zijn gsm en laptop kocht R. in de zomer van 2021 een nieuwe gsm. Bij een controle vond de politie opnieuw een verzameling kinderporno en ook chatberichten met homo’s, waarin hij zich voordeed als een 14-jarige jongen die op zoek was naar seks.

De jongeman, die ondertussen 22 jaar is, wordt ook vervolgd voor de aanranding van de eerbaarheid van een minderbegaafd meisje. Hij kende het meisje van zijn school voor bijzonder onderwijs. Samen met een klasgenoot probeerde hij haar te overhalen tot een triootje. Het meisje stuurde wel naaktfoto’s, maar wees het voorstel van de jongens uiteindelijk af.

Voorwaarden

De aanklager vorderde 40 maanden celstraf met probatie-uitstel. Daarbij hoeft R. de straf niet uit te zitten als hij zijn therapie verderzet en zich aan voorwaarden houdt, zoals alle contact met minderjarigen vermijden.

De verdediging had op haar beurt eerst een proces achter gesloten deuren gevraagd. Dat weigerde de rechtbank. Het bezit en de verspreiding van kinderporno worden niet ontkend, maar de advocaat van R. vocht wel de aanranding van de eerbaarheid van het schoolmeisje aan. R. zou meteen afgehaakt hebben toen het meisje niet op zijn voorstellen was ingegaan. Volgens de verdediging heeft de jongeman een vorm van autisme en verklaart dat zijn aandacht voor kinderporno.

“Sinds hij in therapie is en door een justitie-assistent wordt opgevolgd houdt hij zich aan alle voorwaarden", stelt de advocaat van R. “U kan er de verslagen op na lezen. Ook zijn ouders – de moeder is meegekomen naar de rechtbank – helpen hem daarin. Die mensen zijn erg geschrokken van wat hun zoon heeft aangericht. De jongen is op de goede weg, hij heeft een goede job gevonden. Daarom vraagt hij om een werkstraf, zodat hij een blanco strafregister kan behouden. Geeft u hem een straf met probatie-uitstel, dan riskeert hij zijn werk kwijt te raken.”

De rechtbank spreekt zich uit op 20 oktober.

