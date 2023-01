Patrick Knight (58) wint ondanks hartziekte tonnen internationale filmprijzen: “Van de dood geen schrik maar ik wil onsterfelijk blijven zoals oude farao’s”

Boy George-imitator

Patrick wie precies? Patrick Knight (58) - zijn vader is een Brit die na de bevrijding in 1945 zijn Belgische moeder leerde kennen - is al 35 jaar met muziek bezig. Hij raakte in Antwerpen toen bekend als Boy George-imitator en dragqueen-performer in wedstrijden zoals Playback en de iconische Soundmixshow. Met de band Gravity Noir stortte hij zich in de underground-scene maar zijn muziek sloeg niet aan in België.