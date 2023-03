Patiënt probeert tevergeefs te ontsnappen uit FPC in Antwerpen en raakt lichtgewond

Cafébazin Lizzie viert tien jaar ondernemer­schap met nieuw bier: “50% power - 42,5% liefde - 7,5% alcohol en 100% plezier”

“Bloemig, volmondig, pittig en blond.” Het is niet volledig duidelijk of cafébazin Liesbet ‘Lizzie’ Goedemé (33) van Tram 3 daarmee zichzelf beschrijft of haar nieuwe bier ‘Lizzie’. Met het nieuwe bier viert ze niet enkel het vierjarig bestaan van haar populaire kroeg in het hart van de stad maar ook tien jaar ondernemerschap. “Ik hoor het die mannen nog zeggen tien jaar geleden: ‘Wat weet gij nu van café houden, maske?’”