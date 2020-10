Pas op zijn 15de voor het eerst naar school, nu is ex-vluchteling Sahadi (32) zelf directeur: “Met dank aan leerkrachten die zich jarenlang voor mij hebben ingezet”

Eind jaren tachtig werd Sahadi Daria geboren in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz waar na jaren oorlog de Sovjets zich begonnen terug te trekken en de rebellengroep Moedjahedien uit elkaar begon te vallen met de bekendere Taliban als resultaat. Sahadi’s vader, een ruimdenkend lokaal imam die zich niet kon aansluiten bij het extreem gedachtegoed van de nieuwe autoriteiten, kwam al snel in de problemen.

“Ik was nog maar één jaar dus ik herinner mij er uiteraard niks van, maar volgens de overlevering werd mijn vader enorm lastig gevallen door de lokale machthebbers op dat moment”, zucht Sahadi. “Hij werd regelmatig meegenomen en vastgehouden. Op een bepaald moment zou hij zich verstopt hebben in de bergen rondom het dorp en vielen ze onze woning binnen waar mijn mama dan ondervraagd werd maar die ook niet wist waar haar man was. Soms bleef hij dan dagen weg vooraleer hij zich terug durfde te laten zien. Hij wist dat vluchten de enige uitweg was om niet permanent in de gevangenis te belanden. Of erger.”