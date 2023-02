“Pas je lessen aan, of er wacht je een bloederig einde”: geschiedenisprof Universiteit Antwerpen bedreigd omdat hij niet doceert ‘hoe rijk de Vlaamse cultuur is’

Komiek Michael Van Peel rouwt om overlijden van ‘zijn’ cafébaas Stefaan (50): “Brombeer met een hart van goud”

“Gisteren nog een berichtje voor uwe verjaardag. En dan, ne stoemelingse trap.” De Antwerpse stand-upcomedian Michael Van Peel heeft zijn emoties neergeschreven op Facebook toen hij hoorde van het overlijden van Stefaan Willaert, uitbater van het Roeselaarse café De Vierweg. Stefaan was namelijk ook in het Antwerpse studentenleven een icoon. Willaert werd dood aangetroffen in zijn café, vermoedelijk na een val van de trap. En uitgerekend een dag nadat hij zijn vijftigste verjaardag had gevierd. Uit beide steden komen geschokte reacties op zijn overlijden.