Party king met een kort lontje: wie is Vincent Van Trier, de man die het societyhuwelijk van het jaar hield?

Voor Vincent Van Trier (39) is het altijd party time. Deze week stapte hij in het huwelijksbootje, en dat werd hét societyevent van het jaar. Het feesten begon echter al tijdens zijn voetballoopbaan bij RAFC Antwerp en KV Mechelen en kreeg een vervolg toen hij ‘The Villa’ en recent discotheek Carré uitbouwde tot ‘place to be’. Maar ‘the party king’ heeft ook een minder fraai kantje: hij werd al drie keer veroordeeld voor oplichting, en slagen en verwondingen.