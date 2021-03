Parketmedewerkster lekte vertrouwelijke info aan 22-jarige neef en rechtenstudent aan VUB: “Beiden donderdag voor raadkamer”

Antwerpen Ongeval Jan de Vostunnel: 2 rijstroken versperd

29 maart In de Jan de Vostunnel aan de A12 is maandagavond een ongeval gebeurd. Een ziekenwagen is ter plaatse gekomen en er zijn 2 rijstroken versperd. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe ernstig de situatie is of hoeveel verkeershinder het accident veroorzaakt.