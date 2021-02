Parket vordert 3 maanden cel tegen voetballer Tuur Dierckx door lockdownfeestje: “Ik was mij niet bewust van de geldende coronamaatregelen”

AntwerpenIn een derde reeks zittingen in de politierechtbank die zich richten op de zogenaamde ‘lockdownfeestjes’, heeft het Openbaar Ministerie 3 maanden cel en 4.000 euro boete gevorderd tegen voetballer Tuur Dierckx. De aanvaller van KVC Westerlo had halverwege december maar liefst 15 mensen over de vloer in zijn appartement in het centrum van Antwerpen. Daarmee is hij een van de eersten bij wie in dergelijke processen de maximumstraf boven het hoofd hangt.