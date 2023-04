Parket opent onderzoek naar moord op Roemeen (37) in Antwerpen: “De huisbaas wist niet dat die man daar woonde”

Twee weken na Yentls (36) dood wordt vriend (37) opgepakt voor doodslag: “De nacht van de feiten hoorden we nog een luide gil in haar huis”

Ruim twee weken geleden werd het lichaam van de Lierse Yentl (36) teruggevonden in haar zetel. Ze bleek onder invloed te zijn geweest van een cocktail van alcohol, cocaïne en cannabis, maar er was meteen ook sprake van een verdacht overlijden. Bij de autopsie werden die vermoedens bevestigd. Haar vriend Redouan A. (37) blijft zijn onschuld staande houden, maar zit sinds twee weken in de cel op verdenking van doodslag. Sommige buren spreken ook over een tumultueuze relatie. “Af en toe was er wel eens ruzie te horen.”