Parkeerverbod in de binnenstad en luxueuze treinreis: zo verloopt het staatsbezoek van het Nederlandse koningspaar aan Antwerpen deze donderdag

Rechtszaak tegen Antwerp Airport gaat deze week van start

Voor de Antwerpse correctionele rechtbank begint morgen de inleidende zitting van de rechtszaak die het openbaar ministerie aanspande tegen de LEM (de Franse uitbater van de luchthaven in Deurne) en de LOM (het Vlaams Gewest). Vooral de vermeende uitbreiding van de luchthaven op landbouwgebied zal in de rechtbank op tafel liggen. De pleidooien zullen pas later volgen.