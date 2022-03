Park Spoor Noord wordt opnieuw grootste testparcours voor elektrische fietsen van België

Antwerpen Uitbater telecomwin­kel Turnhoutse­baan waarvan inboedel in beslag werd genomen verkocht telefoon­num­mers op valse identitei­ten

De uitbater van de telecomwinkel aan de Turnhoutsebaan, waarvan de inboedel gisteren door de politie in beslag werd genomen, was bij de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) bekend omdat hij zich specialiseerde in de verkoop van nummers op valse identiteit. Dat blijkt uit informatie die onze redactie kon inkijken. De rest van de handelswaar in de winkel diende mogelijk als ‘window dressing’. De politie vermoedt dat de uitbater banden had met het drugsmilieu.

14:54