Park Spoor Noord krijgt nieuwe ‘speelstations’

Antwerpen Is er asbest aanwezig? Hoeveel kost de afbraak? Wat met de parking onder het Theater­plein? Stad Antwerpen bestelt voor 310.000 euro aan studies over sloop Stads­schouw­burg

Hoe pakken we de afbraakwerken van de Antwerpse Stadsschouwburg én de kenmerkende luifel op het Theaterplein aan? Wat is het totale kostenplaatje? Zit er asbest in het gebouw? En aan welke eisen moet een gloednieuw theatercomplex in de stad voldoen? Het zijn maar enkele van de vele vragen die de stad Antwerpen zich naar aanloop van de sloop van de ‘grootste schouwburg van Vlaanderen’ stelt. Vier grote studies – goed voor 310.000 euro – moeten nu antwoorden bieden.

12 september