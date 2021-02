Pand op Antwerpse Grote Markt tijdelijk onbewoonbaar door ingestorte muur

Het gaat om het gebouw twee panden naast waar restaurant Level is gevestigd. Daar zijn werkzaamheden aan de gang. “Er is een muur ingestort en uit de eerste vaststellingen bleek dat er mogelijk ook stabiliteitsproblemen waren voor de aanpalende gebouwen”, zegt Jasmien O van de Brandweer Antwerpen.

Steunmuur

“De steunmuur is bij werken instabiel geworden tussen twee wanden” zegt Wouter Bruyns van de politie Antwerpen. “Daardoor is er ook een scheur tot boven en is het niet aangewezen dat de oudere dame die er nog in een van de appartementen woonachtig is, er overnacht. Ze wordt opgevangen door familie. De brandweer heeft het pand op vraag van de stadsingenieur gestut. De politie heeft een perimeter ingesteld. Het is belangrijk dat er een gasleiding kan ontkoppeld worden om, mocht het toch misgaan, niet nog bijkomende risico’s te lopen.”