Pancakes-eethuis, gekend voor zijn granaataanslagen, kreeg onterecht coronapremie van 12.000 euro

De zaakvoerders zijn de ouders van de broers El H. die zelf op de vlucht zijn. Zij komen voor in diverse drugsonderzoeken. De ouders wonen in de Deken De Winterstraat, zowat de straat waar tot nog toe de meeste aanslagen binnen het drugsmilieu gebeurden.

Eind 2019 wilden de ouders een eethuis openen op een toplocatie in de Volkstraat. Twee weken voor de opening in maart 2020 ontplofte ‘s nachts een granaat aan de voordeur. De schade werd snel hersteld maar vervolgens gooide de corona-epidemie roet in het eten. Vanaf 12 maart 2020 moest de horeca op slot. Het restaurant kon pas drie maanden later, op 13 juni 2020, de eerste klanten ontvangen.

Volgens de aanklager had de familie El H. in tussentijd wel een coronapremie aangevraagd en 12.000 euro uitbetaald gekregen van de Vlaamse overheid. Die premie was enkel bestemd voor zaken met een actieve uitbating. De aanklager vond dat bij Stacks Pancakes niet over een actieve uitbating kon gesproken worden. Hij vorderde een boete van 6.000 Euro.

Advocaat Lieve Loodts stelde dat de familie El H. slecht was geadviseerd door de boekhouder. Die had hen aangeraden om de coronapremie toch maar aan te vragen, ondanks dat Stacks Pancakes nog niet officieel open was. De coronapremie is ondertussen terugbetaald. Voor de boete vroeg de familie El H. de vrijspraak.

Het pannenkoekenhuis heeft in het najaar 2022 de boeken neergelegd na de zoveelste aanslag en een tijdelijke sluiting door burgemeester De Wever.