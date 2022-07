Pak minder lawaai dankzij groeven in wegdek op Antwerpse ring: stad wil uitbreiding

Antwerpen/Borgerhout Twee woningen beschoten: broers uit drugsmili­eu in vizier

Voor de tweede keer in een maand is in de Zegepraalstraat in Borgerhout een aanslag gepleegd. Deze keer werden vijf kogels afgevuurd op een woning. De aanslag vond plaats tegenover de ouderlijke woning van kickbokser Jamal Ben Saddik, die ook al werd bestookt. Ook in de Rietschoorvelden werd een woning beschoten. Hier woonden de broers Gianni en Giorgi F. Zij komen in verschillende drugsonderzoek voor.

30 juni