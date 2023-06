“Pak eerst ‘piekbelasters’ en ‘sjoemelaars’ aan”: Antwerpen twijfelt aan strengere LEZ-regels

Waar eet acteur Gert Winckel­mans? “Zodra ik minder acteerwerk heb, wil ik heel graag bij deze chef gaan werken in het paradijs op aarde”

“Ik heb jaren in restaurants gewerkt en stond zelfs een tijdje in de keuken van Sofie Dumont”, verklapt acteur Gert Winckelmans (44), momenteel te zien in de film ‘Het geheugenspel’. “Van in de potten te roeren kom ik tot rust, maar ik geniet er ook van om op restaurant te gaan.” Dit zijn Gerts 7 favoriete eetadressen.