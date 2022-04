Pablo (28) ontwerpt eigen juwelen in nieuw atelier 777: "Ook andere jonge makers kunnen hier terecht”

AntwerpenGigantische lelies, de geur van wierrook en diepblauw geschilderde muren: de nieuwe winkel van Pablo Cepeda (28) is klaar voor de feestelijke openingsavond op vrijdag. 777 is in de eerste plaats een atelier waar Pablo zijn eigen juwelen maakt en verkoopt, maar het is ook een multidisciplinaire studio waar iedereen zich thuis moet voelen en waar ook andere jonge ontwerpers hun producten kunnen tentoonstellen. “Ik wil mensen het gevoel geven dat ik zelf nodig had: dat je gewoon jezelf mag zijn.”

777 bevindt zich in hartje Antwerpen, Sint-Katelijnevest 14, maar de razende trams buiten verstoren de rust in het nieuwe atelier van Pablo niet. De Chileen woont al 11 jaar in België en begon anderhalf jaar geleden met 777, zijn eigen juwelenmerk. Tot voor kort verkocht hij zijn juwelen enkel op Instagram, maar nu heeft Pablo ook zijn eigen winkel.

Organisch en brutaal

“Ik maak ‘showpieces’”, vertelt Pablo met vier prachtige, zilveren ringen aan zijn vingers. “Mijn stijl? Organische en brutale stukken. Ik werk met goud, zilver en edelstenen. Die laatste breek ik soms in stukjes voor mijn ringen: dat is voor andere juweliers ‘not done’, maar ik vind dat zoiets een extra laag van betekenis geeft. Ik hou van wat ik doe, en dat zie je in mijn juwelen.”

Pablo’s passie voor juwelen hangt samen met zijn passie voor schoonheid. “Maar een betekenis achter een juweel vind ik minstens even belangrijk. Een juweel maken als aandenken aan een overleden persoon bijvoorbeeld, of een trouwring: je creëert iets dat zowel qua materiaal als betekenis waardevol is. Ik probeer met klanten altijd eerst de situatie te schetsen, ik probeer aan te voelen hoe die persoon is. Dan bespreken we samen het ontwerp. Ik vind het heel belangrijk dat de klant mee kan werken aan het ontwerp, zodat het juweel zijn identiteit representeert.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Pablo Cepeda van 777 in zijn nieuwe winkel. © Klaas De Scheirder

Ontmoetingsplek

Je kunt de nieuwe winkel een juwelenwinkel noemen, maar zelf noemt Pablo het liever een multidisciplinaire studio. “Ik wil dat 777 een ontmoetingsplek wordt”, aldus Pablo. “Een vriend van me maakt zitmeubels die hier ook te koop zijn, en zowel ik als anderen zullen hier kaartlezingen en limpia’s doen, een soort energetische reiniging uit Latijns-Amerika. Ik werk nu ook samen met een Russische juwelenontwerper, ook haar juwelen zijn hier te koop. Ik ben van mening dat alle verschillende culturen elkaar versterken. Ik ben niet enkel juwelenontwerper met een winkel voor mijn eigen producten, maar ik wil een plek geven aan verschillende jonge makers.”

Pablo wil vooral dat 777 een ‘safe space’ is voor iedereen. “Er is zoveel polarisatie in deze maatschappij, maar hier mag iedereen zichzelf zijn. Ik ben naar Europa verhuisd omdat het destijds niet oké was om homoseksueel te zijn in Latijns-Amerika. Ik heb de taal geleerd en ben helemaal ingeburgerd, maar toch voel ik me nog niet overal welkom. Ik wil mensen het gevoel geven dat ik zelf nodig had, dat je gewoon jezelf mag zijn.”

777 is geopend van woensdag tot zaterdag van 11 tot 18 uur. Vrijdagavond 22 april organiseert Pablo een openingsavond in 777, met drankjes, Latijns-Amerikaanse hapjes en een dj. De prijzen van de juwelen van 777 starten aan 200 euro.

Meer info op 777official.be of op Instagram.