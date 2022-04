Paarse ploeg in groene oase? District wil groener Kiel en maakt van Olympisch Stadion (virtueel) park

AntwerpenEven knipperen met de ogen: is het Olympisch Stadion plots een park geworden? Nee hoor, Beerschot kan volgend seizoen gewoon verder voetballen op het Kiel. Het filmpje kwam er om de campagne ‘Buurt in Bloei’ van het district Antwerpen wat te pushen. “Omdat het gerust groener kan in de wijk Kiel.”

Slingerplanten over het speelveld, gevelplanten aan de tribune, bloemen op de grasmat: de make-over van het Olympisch Stadion doet sommigen misschien dromen, vooral in Deurne dan. Even ernstig: het district Antwerpen wil meer groen op ’t Kiel. De inwoners kunnen daar mee voor zorgen.

Gratis aanvragen

Iedereen kan via ‘Buurt in Bloei’ een gratis geveltuintje of groenslinger aanvragen, of een boomvak adopteren. Het district zorgt voor gratis planten én de aanplanting. “Extra groen brengt niet enkel sfeer en gezelligheid”, zegt bevoegd districtsschepen Tom Van den Borne (Groen). “Het zorgt ook voor verkoeling, meer biodiversiteit en een bijenvriendelijke stad.”

Cijfers

Tussen september 2020 en september 2021 konden inwoners al een Buurt in Bloei-project aanvragen. Dat leverde 180 extra geveltuintjes, 200 meter aan groenslingers en 98 boomvakken op. Uit onderzoek blijkt dat nog maar iets meer dan een derde van de huizen op ’t Kiel groen is of een groene of onverharde buitenruimte heeft. Zo’n 55 procent van de Kielenaren vindt wel dat er voldoende groen is in hun buurt.

Een gratis groenproject aanvragen kan via deze link.

Groenslingers in de Klappeistraat, Antwerpen-Noord. Het district Antwerpen wil ook 't Kiel nog verder vergroenen.

Een geveltuintje kan er zeer fleurig uitzien.