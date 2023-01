OVERZICHT. Bijna 50 aanslagen op halfjaar tijd en nu ook dodelijk slachtoffer: zo escaleerde drugsoorlog in Antwerpen de voorbije maanden

ANTWERPENMaandagavond bereikte de drugsoorlog in Antwerpen een driest dieptepunt met het overlijden van de 11-jarige Firdaous na een aanslag op de garagepoort van haar woning in Merksem. Sinds juli vonden in Antwerpen en omstreken al een 45-tal aanslagen plaats, die gelinkt kunnen worden aan het drugsmilieu. Dat is ongeveer één aanslag om de vier dagen. Een overzicht van Borgerhout tot Merksem.

1 juli - Borgerhout: Derde aanslag in een maand tijd in Zegepraalstraat

Volledig scherm In de Zegepraalstraat waren er tijdens de maand juni al twee andere aanslagen. © JVDS

In de nacht van donderdag 30 juni op vrijdag 1 juli pleegden drugscriminelen voor de derde keer in een maand tijd een aanslag in de Zegepraalstraat in Borgerhout. Een woning niet ver van de hoek met de Sterlingerstraat werd beschoten. Eerder die week waren er al vijf kogelinslagen in de gevel bij huisnummer 15. Ook bij huisnummer 16, waar de ouders van de Antwerpse kickbokser Jamal Ben Saddik wonen, werd een aanslag gepleegd in juni. Toen ontplofte een vuurwerkbom, die de voordeur, inkomhal en enkele auto’s beschadigde. S., de oudere broer van de kickbokser, lijkt het doelwit te zijn. Hij zou volgens de geruchten in het drugsmilieu een (deel van een) drugslading hebben gestolen.

3 juli - Borgerhout: Mogelijk verkeerde huis geviseerd

Enkele dagen later is het weer raak in dezelfde wijk. Ditmaal wordt er een woning beschoten in de De Winterstraat, een zijstraat van de Sterlingerstraat. De dader of daders zouden mogelijk een verkeerde woning geviseerd hebben. Volgens het parket is dat vermoeden echter “absoluut niet duidelijk”.

5 juli - Borsbeek: Gevel beschoten op de Frans Beirenslaan

Volledig scherm Tijdens de nacht van maandag 4 op dinsdag 5 juli werd er een gevel op de Frans Beirenslaan in Borsbeek beschoten. © PLA

Amper twee dagen zijn er ondertussen voorbijgegaan en opnieuw is er een aanslag gelinkt aan het drugsmilieu. Deze keer wordt een Turkse familie geviseerd, die op de Frans Beirenslaan in Borsbeek woont. Opnieuw is er het vermoeden dat het om een vergissing gaat en opnieuw is er een mogelijke link met de familie van kickbokser Ben Saddik. Verderop in de straat zou de familie een woning bezitten of in eigendom hebben gehad. Anderzijds was in het getroffen gebouw een tijdlang een bouwfirma gevestigd waarvan de zetel nadien werd overgeplaatst naar het Waasland. Die firma werd eerder al in verband gebracht met drugshandel. Twee weken voor de aanslag ging het bedrijf failliet.

5 juli - Borgerhout: Woning van familie Ben Saddik opnieuw onder vuur genomen

Volledig scherm Aan de woning van Ben Saddik wordt voor de derde keer een aanslag gepleegd. © Patrick Lefelon

Op dezelfde dag als de aanslag in Borsbeek viseert de drugsmaffia opnieuw de woning van Jamal Ben Saddik in de Zegepraalstraat. De woning werd beschoten op klaarlichte dag onder het oog van een politiecamera die speciaal is geplaatst na de eerste aanslagen. Het is al de vierde aanslag in de Zegepraalstraat en de aanpalende De Winterstraat op een week tijd.

8 juli - Deurne/Borgerhout: Schoten gelost op handelszaken van familie Ben Saddik

Volledig scherm In de nacht van 7 op 8 juli worden de gevels van een handcarwash in Deurne en een pokébowl-restaurant in Borgherhout onder vuur genomen: beiden eigendom van de oudere broer van kickbokser Ben Saddik. © JVDS

Na woningen in Borgerhout en Borsbeek, die een link hebben met Ben Saddik, wordt in de nacht van donderdag 7 op vrijdag 8 juli een handelszaak in de Sint-Rochusstraat in Deurne geviseerd. Bens Handcarwash, die tot voor kort daarvoor eigendom was van iemand uit de familie Ben Saddik, is het doelwit. Even later worden er ook schoten gelost op Pokébowl Place aan de Stenenbrug in Borgerhout. Die zaak is in het bezit van Jamals oudere broer S., in het drugsmilieu gekend als ‘Urbanus’. Hij baatte er vroeger samen met zijn broer Ibrahim een telefoonwinkel ‘Belhuis’ uit, waar ook de extra beveiligde telefoons van Sky ECC werden verkocht.

12 juli - Borgerhout: Pokébowl-zaak is weer het doelwit

Er gaat geen week voorbij of er is een aanslag tegen de familie van kickbokser Jamal Ben Saddik. Voor de zesde keer wordt een gebouw dat gelinkt kan worden aan de familie geviseerd. Nadat op 8 juli schoten werden gelost op de pokébowlzaak aan de Stenenbrug in Borgerhout, wordt er nu een brandbom naar binnen gegooid. Ook de gevel van het pand wordt beklad met de slogan ‘dief’.

14 juli - Ekeren: Voormalige woning van havenarbeider beschoten

In Ekeren openen onbekenden op donderdag 14 juli het vuur op een woning in de Geestenspoorstraat. Het gaat waarschijnlijk opnieuw om een vergissing. De man die ze wellicht viseren, woont er namelijk al vijf jaar niet meer. De woning werd vijf jaar eerder al eens het doelwit van een aanslag. Kort daarna verhuisde de havenarbeider. Die aanslag paste toen in het rijtje van drugsgeweld dat voortkwam uit een conflict tussen Frank De Tank en de gezochte drugscrimineel Nordin El Hajioui — ook bekend als Dikke Nordin.

15 juli - Deurne: Drugscrimineel doodgeschoten

Op vrijdag 15 juli valt de eerste dode van deze zomer vol drugsgeweld. Bij een schietincident op straat op de Van Cortbeemdelei, in de buurt van het Sportpaleis, laat de Nederlandse drugscrimineel Ricardo G. (44) het leven. Het schietincident gebeurde voor de deur van een familielid van de beruchte Turtle-familie. Het familielid noemt dat puur toeval.

17 juli - Berchem: Vuurwerkbom ontploft bij eerder geviseerde familie

Volledig scherm Tegels losgerukt, een bewakingscamera die van de muur is losgeraakt en het gebarsten glas van de voordeur in de Deken De Winterstraat. © Marc De Roeck

Amper een dag na de moord op Ricardo G. is er opnieuw een incident, ditmaal in de Deken De Winterstraat in Berchem. Daar beschadigt in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 juli een vuurwerkbom de gevel van een woning en enkele geparkeerde auto’s. De familie E.H. tegen wie de aanslag lijkt gericht, was eerder ook slachtoffer van een granaataanslag. In juni 2020 ontplofte een handgranaat voor het pannenkoekenhuis Stacks in de Volkstraat. Een jaar eerder was voor dezelfde woning nu in de Deken De Winterstraat in Berchem ook al een granaat ontploft. Een zoon van de familie was eerder vervolgd voor drugsmisdrijven.

4 augustus - Deurne: Aanslag op kapperszaak

Volledig scherm Hevige explosie bij kapperszaak aan de Turnhoutsebaan in Deurne. © Marc De Roeck

Na een korte periode van stilte schrikt Antwerpen op donderdag 4 augustus opnieuw wakker door niet één maar twee aanslagen. De zwaarste komt in de vorm van een hevige explosie aan een kapperszaak op de Turnhoutsebaan in Deurne. De schade is er enorm, met weggeblazen voordeuren, gesprongen ramen en veel roet en scherven overal.

4 augustus - Antwerpen: Nieuwe aanslag bij pannenkoekenhuis in Volkstraat

Volledig scherm Nieuwe aanslag bij pannenkoekenhuis Stacks in de Volkstraat. © Marc De Roeck

De tweede aanslag, die in de nacht van 3 op 4 augustus wordt gepleegd, is gericht tegen pannenkoekenhuisje Stacks in de Volkstraat op het Zuid in Antwerpen. Bij hen lijkt enkel de voordeur wat zwartgeblakerd te zijn. Het pand werd in 2020 al eens geviseerd met een granaataanslag. De zaak, die gerund wordt door drie broers van de beruchte familie El H. uit Berchem, was toen juist een tiental dagen open. Op 17 juli ontplofte er nog een vuurwerkbom voor een huis van de familie in de Deken De Winterstraat in Berchem.

11 augustus - Borgerhout: Nieuwe (zware) explosie blaast voordeur weg

In de nacht van 10 op 11 augustus is er opnieuw een aanslag in Borgerhout, ditmaal in de Ledeganckstraat. Daar ontploft bij huisnummer 23 een zwaar springtuig, met enorme schade tot gevolg. De voordeur is voor de helft weggeblazen, enkele ramen zijn gesneuveld en het rooster dat voor de deur in de grond zat is compleet weg. Het beton en de stenen zijn ook voor een groot deel vernield, waardoor nu een gapend gat zicht biedt op wat een kelderruimte lijkt te zijn. Het bewuste pand blijkt de ouderlijke woning te zijn van de familie B., bekend in het drugsmilieu.

15 augustus - Antwerpen: Nieuwe dode op De Coninckplein

Volledig scherm Eimert Wijnerman overleed op het De Coninckplein. © Marc De Roeck

Op 15 augustus valt er opnieuw een dode. De 46-jarige Surinamer Eimert Wijnerman uit Lier wordt op de binnenplaats van een appartementsblok aan de Bredastraat in Antwerpen neergeschoten. Even verderop op het De Coninckplein zakt de man in elkaar, waarna hij overlijdt. Kurt V. en een andere verdachte worden opgepakt. Enkele dagen later breken twee mannen in bij het appartement van V.. Zij worden ook gearresteerd. Waarschijnlijk gaat het om een afrekening binnen het kleinschalige drugsmilieu.

16 augustus - Hoboken: Man vangt kogel voor criminele broer

Volledig scherm De huls van een kogel ligt op het voetpad, waar een laborant van de politie verder naar sporen zoekt. © Marc De Roeck

Op 16 augustus rukken de hulpdiensten in de avond uit naar de Lageweg in Hoboken. Een onbekende man belde er aan bij de 27-jarige Abdelhalim L. en loste onmiddellijk een schot op hem toen die de deur opendeed. Het slachtoffer is geraakt in zijn bovenbeen, maar overleeft de aanslag. Waarschijnlijk was de kogel bedoeld voor zijn broer Abderrahim, die bekend is in het drugsmilieu. Het kan ook zijn dat de daders via een aanslag op een familielid druk wil uitoefenen op Abderrahim.

18 augustus - Antwerpen: Schietpartij op Astridplein

Volledig scherm Er waren in de nacht van 17 op 18 augustus verschillende schoten te horen in de buurt van het Antwerpse Centraal Station. © Marc De Roeck

In de nacht van 17 op 18 augustus pakt de Antwerpse politie in een café op het De Coninckplein een 38-jarige verdachte op, die vermoedelijk schoten heeft gelost op het Astridplein, vlak bij het Centraal Station. Opnieuw is er een link met de drugsoorlog. Er wordt even later nog een tweede verdachte gearresteerd in een Nederlandse wagen. Die arrestatie leidt naar een container met koffie, waarin mogelijk een lading cocaïne zat verstopt.

20 augustus - Antwerpen: Drugscriminelen beschieten woning in de Seefhoek

Op 20 augustus is er nog maar eens een aanslag. Een woning aan de Lange Beeldekensstraat in de Antwerpse wijk Seefhoek wordt met acht kogels onder vuur genomen. De daders, die alles filmen, spuiten ook “Dede Dief” op de garagepoort. Eén van de zonen van de getroffen familie, Reda, zit al enkele jaren in de gevangenis. Mogelijk hebben de aanslagplegers het deze keer op zijn jongere broer Chakib S. gemunt. De familie wordt ervan verdacht met een deel van een lading cocaïne vandoor te zijn gegaan.

20 augustus - Merksem: Woning van broers F. opnieuw doelwit

Na een aanslag tijdens de maand juni, beschieten drugscriminelen opnieuw de woning van de broers Gianni en Giorgi F. in de Rietschoorvelden in Merksem. De broers worden in verschillende drugsdossiers genoemd. In één Sky ECC-dossier sprak de rechter hen vrij, maar er lopen nog onderzoeken tegen het duo.

23 augustus - Deurne: Wagen met vier verdachten en wapens onderschept

De Antwerpse politie onderschept op 23 augustus een wagen met vier Surinaamse Nederlanders aan boord op de Luitenant Lippenslaan. Dat gebeurt in de buurt van het voormalige eethuis Poke Bowl Place van de familie Ben Saddik. In de auto worden een vuurwapen en brandbommen aangetroffen. Mogelijk verijdelt de politie hiermee een nieuwe aanslag in het drugsmilieu.

26 augustus - Berchem: Opnieuw gewapende Nederlanders onderschept

Drie dagen later houdt de politie opnieuw een Nederlandse wagen tegen, ditmaal in Berchem. In de auto zitten vijf jonge Nederlanders van Surinaamse afkomst (drie mannen en twee vrouwen). De politie vindt in de wagen een gebruiksklare kalasjnikov, een lader voor een pistool en een kogelvrije vest. Het vijftal zou een aanslag beramen op een woning van de familie El H. in de Deken De Winterstraat. De twee vrouwelijke verdachten beweren dat zij in de val zijn gelokt door hun vrienden. Zij dachten dat zij gingen feesten in Antwerpen. Mogelijk werden zij gebruikt als afleidingsmanoeuvre.

2 september - Berchem: Gewapende commando’s tegengehouden in Deken De Winterstraat

De focus van het geweld lijkt zich helemaal verlegd te hebben naar de familie E.H. uit Berchem. Opnieuw onderschept de politie een wagen in de Deken De Winterstraat, ditmaal met gewapende Antilliaanse commando’s aan boord. Eén van de verdachten is amper 15 jaar oud.

7 september - Antwerpen: Ontploffing bij fruitbedrijf op het Eilandje

Na enkele weken van relatieve stilte, onder meer dankzij het tijdige optreden van de Antwerpse politie, is het op woensdag 7 september opnieuw zover. In de ochtend wordt het Eilandje opgeschrikt door een ontploffing voor de deur van het historische gebouw van fruitbedrijf Leon Van Parys (Elvepe) aan de Zeevaartstraat. Het fruitbedrijf is gespecialiseerd in de invoer van Zuid-Amerikaans fruit. Fruittransporten en zeker containers met bananen uit Zuid-Amerika worden door de drugsmaffia vaak gebruikt om ladingen cocaïne te verbergen. De gebouwen aan de Zeevaartstraat staan al enkele jaren leeg. Later die dag pakt de Rotterdamse politie drie verdachten op.

15 september - Merksem/Antwerpen: Broers F. en pannenkoekenhuisje Stacks nogmaals geviseerd

Volledig scherm Een specialist van de politie neemt sporen van de opschriften op de ramen van het pannenkoekenhuis Stacks. © Marc De Roeck

Op 15 september zijn er opnieuw twee aanslagen, die zich situeren binnen het drugsmilieu. De geviseerde panden in de Volkstraat op het Antwerpse Zuid en in de Rietschoorvelden in Merksem hebben we al eerder vernoemd. In het eerste gebouw baatte de familie E.H. uit Berchem tot voor kort het pannenkoekenhuisje Stacks uit. Op het terras van de zaak wordt een niet-ontploft explosief gevonden. De aanslagplegers laten ook een boodschap (‘200') achter op de ramen. Die verwijst mogelijk naar een gestolen lading cocaïne. In de woning in Merksem wonen de broers Gianni en Giorgi F.. Daar ontploft een vuurwerkbom in de voortuin.

16 september - Merksem: Nieuw incident bij Gianni en Giorgi F.

Volledig scherm Er werd een boodschap achtergelaten op de woning van Gianni en Giorgi F. © Marc De Roeck

Een dag later is het opnieuw prijs aan de woning van Gianni en Giorgi F aan de Rietschoorvelden in Merksem. Na de vuurwerkbom die in de voortuin belandde, wordt deze keer de gevel beklad met rode verf. De boodschap is niet helemaal duidelijk. Onder de wagen van drie verdachten vindt de politie een explosief.

21 september - Berchem/Rumst: Nieuwe aanslag op familie E.H.

Volledig scherm In Rumst werd een raam ingegooid bij een man die gelinkt wordt aan het drugsmilieu. / IN berchem werd nog maar eens graffiti aangebracht. © Marc De Roeck

In de avond van 20 september krijgt de politie een melding binnen van een incident aan de Vissersstraat in Rumst. Onbekenden lieten daar de boodschap “Dief Dood” achter op de deur van een appartementsgebouw en gooiden stenen door een raam op de eerste verdieping. De flat is evenwel onbewoond. Vermoedelijk worden hier de voormalige bewoners geviseerd.

Een dag later is er een nieuwe aanslag en opnieuw is het huis van de familie E.H. in Berchem het doelwit. In de avond wordt een boodschap aangebracht op de gevel van de woning en daarna wordt er op geschoten. Het is het zoveelste incident in de Deken De Winterstraat. Weer worden twee Nederlanders opgepakt.

23 september - Merksem: Explosie vernielt inkomhal appartementsblok

Volledig scherm Aanslag Lambrechtshoekenlaan Merksem © Marc De Roeck

Tijdens de nacht van donderdag 22 op vrijdag 23 september is er weer een aanslag in Merksem, ditmaal in de Lambrechtshoekenlaan. Daar ontploft een explosief aan een appartementsblok. De bom vernielt de deur van de inkomhal van een appartementenblok en het glazen zijpaneel ernaast. Weer pakt de politie drie Nederlandse verdachten op. Zij beweren evenwel onderweg te zijn geweest naar de prostitutiebuurt.

11 oktober - Edegem: Auto ontploft, mogelijke link met drugsgeweld

Na de explosie in Merksem is het bijna drie weken stil, tot de nacht van maandag 10 op dinsdag 11 oktober. In Edegem ontploft dan een auto, die geparkeerd staat aan de straat Hazelbos. Er is volgens het parket zeker kwaad opzet in het spel, maar het is nog niet duidelijk wie de daders zijn.

13 oktober - Antwerpen: Explosie nabij het Stadspark

Volledig scherm Explosie Van Breestraat © rv

In de Van Breestraat bij het Stadspark ontploft tijdens de nacht van 12 op 13 oktober een zware vuurwerkbom. Daarbij vallen net zoals bij eerdere aanslagen met vuurwerkbommen geen slachtoffers. Waarschijnlijk heeft ook deze explosie een link met het Antwerpse drugsmilieu.

21 oktober - Wilrijk: Brandstichting bij restaurant in Schaliemolenstraat

Volledig scherm Aanslag in de Schaliemolenstraat © Marc De Roeck

In de Schaliemolenstraat in Wilrijk is er een aanslag in de nacht van 20 op 21 oktober. De daders vernielen de deur van het restaurant Poké For You en gooien drie molotovcocktails naar binnen. Het is de eerste van een reeks aanslagen in Wilrijk.

24 oktober - Borgerhout: Verdacht pakketje bij familie ‘De Algerijn’

Drie dagen later wordt in de Schoenstraat in Borgerhout een verdacht pakket aangetroffen. Een voorbijganger zag het pak, dat op een explosief leek, liggen aan een voordeur en verwittigde de politie. In het huis woont een alleenstaande vrouw met een kind. Het zou gaan om een stiefzus van Mohamed Reda C., alias ‘De Algerijn’. Die zit op dat moment in een Marokkaanse cel, maar wordt later niet uitgeleverd aan ons land en weer vrijgelaten.

29 oktober - Wilrijk: Explosie op het Valaar

Eind oktober is er de tweede aanslag op korte tijd in Wilrijk. Deze keer wordt de woning van een 90-jarige vrouw in de Pieter Van Passenstraat verkeerdelijk geviseerd. Een explosief richt aanzienlijke schade aan de voorgevel aan. Het is niet de eerste keer dat aanslagplegers in het drugsmilieu zich van adres vergissen.

31 oktober - Deurne: Verdacht voertuig onderschept

Op 31 oktober onderschept de Antwerpse politie een wagen met Nederlandse nummerplaat in de Van Steenlandstraat in Deurne. De wagen blijkt voor te komen in een gerechtelijk dossier gelinkt aan het drugsmilieu. In het voertuig treft de politie een granaat en een handvuurwapen aan. De twee inzittenden worden opgepakt.

3 november - Wilrijk: Opnieuw raak op het Valaar

Volledig scherm Op 3 november is er opnieuw een aanslag in de Pieter Van Passenstraat. © Marc De Roeck

De nieuwe maand is nog maar net twee dagen oud en weer is er een aanslag in Wilrijk. De bewoners van de anders zo rustige woonwijk het Valaar schrikken nu al voor de tweede keer wakker door een aanslag. Waar enkele dagen eerder een bejaarde dame verkeerdelijk het doelwit was, is de aanslag deze keer gericht tegen het huis aan de overkant. In het huis woont een gezin met drie kinderen. De geviseerde woning en ook enkele geparkeerde voertuigen in de omgeving lopen schade op. Na de eerste aanslag plaatste de politie een camera recht tegenover de woning die nu is getroffen. Door die camerabeelden kan de Nederlandse politie in Nederland al snel twee verdachten vatten.

4 november- Berchem: Vijfde aanslag op woning van familie E.H.

Na de aanslag in Wilrijk een nacht eerder, wordt in de nacht van 3 op 4 november ook de woning van familie E.H. in de Deken de Winterstraat in Berchem geviseerd. Het is al de vijfde keer op vier maanden tijd dat de woning het doelwit is van een aanslag uit het drugsmilieu.

15 november - Wilrijk: Woning in Sint-Bavostraat beschoten

Volledig scherm Op 15 november wordt 's avonds de gevel van een huis in de Sint-Bavostraat onder vuur genomen. © Marc De Roeck

Enkele dagen gaan voorbij en dan is er opnieuw een aanslag in Wilrijk. Ditmaal beschieten gangsters de gevel van een appartementsgebouw in de Sint-Bavostraat. De voordeur van het pand raakt daarbij beschadigd. Er vallen geen gewonden. De getroffen appartementsblok ligt vlakbij het restaurant ‘Poké For You’. Daar werden eerder al molotovcocktails naar binnen gegooid.

17 november- Wilrijk: Explosie in Klaproosstraat

Twee dagen later is er opnieuw een explosie te horen in Wilrijk. De woning van de familie El J. in de Klaproosstraat wordt bestookt met een stuk vuurwerk. Het is de derde aanslag in de buurt. Een lid van de familie El J. staat bekend als havenarbeider die wel eens hand-en-spandiensten verricht voor drugsbendes. Vermoedelijk hebben de aanslagplegers het op hem gemunt maar moet de rest van de familie daar mee voor boeten. Ook de aanslagen in de Sint-Bavostraat en bij restaurant ‘Poké For You’ lijken hieraan gelinkt te zijn.

18 november - Berchem/Deurne: Familie E.H. voor de zesde keer geviseerd

Er gaat geen dag voorbij of er is weer een aanslag die kadert binnen het drugsmilieu. Op 18 november zijn het er zelfs twee en tweemaal is de familie E.H. het doelwit. Onbekenden laten een explosief ontploffen in de Van Lissumstraat in Deurne en in de Deken de Winterstraat in Berchem. Eén van de twee Nederlandse verdachten die later wordt opgepakt is een vijftienjarige jongen.

23 november - Wilrijk: Nieuwe aanslag in de Klaproosstraat bij familie El J.

De politie krijgt in de avond van 23 november meerdere meldingen binnen van mensen die in de omgeving van de Klaproosstraat in Wilrijk schoten horen. Bij aankomst van de politie blijkt er inderdaad met een wapen geschoten te zijn op één van de panden in de straat. Specifiek gaat het om de woning van de familie El J. Datzelfde pand werd de week ervoor nog bestookt met zwaar vuurwerk. Er wordt al snel een verdachte opgepakt in Nederland.

24 november - Kiel: Explosie schrikt De Bosschaertstraat op

Een dag later is er een explosie in de De Bosschaertstraat op het Kiel. Over de exacte omstandigheden is er maar weinig bekend.

25 november - Deurne: Gangsters viseren opnieuw familie E.H.

November is een explosieve maand met veel aanslagen binnen het Antwerpse drugsmilieu. In het Antwerpse district Deurne nemen onbekenden in de nacht van 24 op 25 november een woning onder vuur in de Bijenhofstraat. Alles wijst erop dat de daders de schoonfamilie van de familie E.H. uit Berchem viseren, maar dat ze zich van deur vergissen. De geviseerde familieleden wonen elders in de straat.

27 november - Rumst: Familie E.H. achtervolgd tot in Rumst

En nog is het niet gedaan voor de familie E.H.. In de nacht van 26 op 27 november nemen criminelen de woning van familielid dat in de Vissersstraat in Rumst woont onder vuur. Het is al de tweede keer dat dezelfde woning beschoten wordt. In het huis verblijft een zoon van de familie die in de Deken De Winterstraat in Berchem woont.

13 december - Antwerpen: Aanslag op nieuwe sportclub van kickbokser Jamal Ben Saddik

Het is een aantal maanden rustiger geweest rond de familie Ben Saddik, maar op 13 december is het weer raak. De nieuwe sportclub van kickbokser Jamal Ben Saddik krijgt een vuurwerkbom te verwerken. De daders lieten er ook de boodschap ‘Dood JBS, Dede dief’ achter. Tijdens de zomermaanden werd de familie van Ben Saddik ook al meerdere keren het doelwit van dergelijke aanslagen.

3 januari - Berchem: Nieuw jaar, nieuwe aanslag tegen de familie E.H.

Volledig scherm De voordeur is helemaal vernield na de aanslag. © Jasper van der Schoot

Het nieuwe jaar is net twee dagen oud wanneer in de nacht van 2 op 3 januari opnieuw een vuurwerkbom ontploft voor het huis van de familie E.H. in de Deken De Winterstraat in Berchem. Buurtbewoners spreken cynisch over de ‘Bomstraat’.

3 januari - Merksem: Vuurwerkbom ontploft in Nieuwdreef

Ook in Merksem is er een explosie op ongeveer hetzelfde moment. Niemand geraakt gewond. De politie onderzoekt of de twee incidenten aan elkaar gelinkt zijn.

9 januari - Merksem: Aanslagplegers beschieten garagepoort en doden Firdaous (11)

Meestal zijn de drugsaanslagen gericht tegen gevels van woningen en tegen restaurants waar niemand aanwezig is. Op 9 januari lijkt het opnieuw de bedoeling te zijn van de daders om een garagepoort in de Nieuwdreef onder vuur te nemen, zonder daarbij slachtoffers te maken. Maar achter deze garagepoort schuilt een leefruimte waar de elfjarige Firdaous zich bevindt. Het meisje wordt geraakt door een kogel en overlijdt aan haar verwondingen. Firdaous is het nichtje van Othman El B., volgens het gerecht een van de grootste cocaïnesmokkelaars ooit in ons land.

