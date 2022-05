Overlijden geliefde juwelier stelt gezondheidsrisico’s goudsmelterij opnieuw in vraag: “Königs naam komt op de lijst van hun potentiële slachtoffers”

Antwerpen Night of the Diamonds viert Antwerpse sportlaure­a­ten

Op vrijdagavond 6 mei vierde stad Antwerpen op de ‘Night of the Diamonds’ in de Handelsbeurs de sportieve prestaties van haar atleten, sportclubs, olympiërs en paralympiërs. Ook reikte ze carrièreprijzen uit aan een aantal topatleten. Tijdens de show stelde Sporting A bovendien Antwanette voor, het zusje van mascotte Antwan. Zij promoot vanaf nu mee het sporten en bewegen bij de Antwerpse jeugd.

7 mei