Overlast op Antwerpse De Keyserlei: politie identificeert 62 amokmakers

Antwerpse stadsdich­ters maken eerste gevelge­dicht na door­start

De stadsdichters van Antwerpen hebben een eerste gevelgedicht gemaakt. De muurschildering telt 90 vierkante meter en is te zien op de zijgevel van De Hofkamer. In september vorig jaar haakte stadsdichter Ruth Lasters nog af nadat het stadsbestuur een gedicht over discriminatie van leerlingen in het BSO weigerde.