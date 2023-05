Oude trams komen nog eens van 't stal tijdens tramparade

Freya Piryns en Wil­lem-Frederik Schiltz klaar voor ‘Hel van Deurne’: “Collega’s al gewaar­schuwd dat ik dinsdag niet zo heel fris zal zijn”

Of ze geloven in de titel? Ja, natuurlijk. “Maar we durven bijna niet te denken dat het zondag écht gebeurt.” Freya Piryns en Willem-Frederik Schiltz maken zich op voor een kolkende Hel van Deurne. Politiek verenigden ze groen en blauw, maar bovenal is er hun passie voor rood en wit. “Op de tribunes deel je de vreugde, de euforie en soms ook de ontgoocheling met elkaar én met zoveel andere mensen.”