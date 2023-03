Oude Joepies gezocht voor collectie Erfgoedbibliotheek: “Belangrijke bron voor onderzoek”

“Wij hebben dat nummer ook aangekocht, want we verzamelen alle tijdschriften die in Vlaanderen verschijnen", vertelt Leni Albertyn, publieksmedewerker van Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. “Vroeger lag onze focus op literaire en geschiedkundige tijdschriften, maar vandaag staan we daar anders tegenover. Joepie is een belangrijke bron om te onderzoeken waar de jeugd interesse in heeft/had. We worden vaak geassocieerd met oude literatuur, zeker door onze Nottebohmzaal, maar we verzamelen wel degelijk ook nieuw materiaal.”