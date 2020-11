Orthodoxe joden verstoppen tot half miljoen dollar drugsgeld in traditionele kledij: straffen tot 5 jaar cel

AntwerpenEen groep van 44 verdachten, vooral uit de orthodoxe joodse gemeenschap, is veroordeeld voor het witwassen van misdaadgeld . Hierdoor vloeide het criminele geld terug naar Zuid-Amerikaanse drugkartels. De hoofdverdachten zijn spoorloos. De meeste Antwerpse verdachten krijgen 20 maanden celstraf, voor de helft met uitstel. Eén van hen is oud-speurder Willy Van Mechelen die 325.000 euro verstopt had in zijn auto.

Een hele reeks diamantairs, maar ook een verzekeringsagent, uitbaters van een koosjere supermarkt en van een groothandel in zuivel, een bouwpromotor, een transporteur en enkele bestuurders van synagogen waar de Oud-Joodse godsdienst in ere wordt gehouden stonden terecht in dit witwasproces.

Volgens het Antwerpse parket zouden zij 8,8 miljoen euro hebben helpen witwassen. Het Belgische dossier was een uitloper van een veel groter Amerikaans drugsonderzoek. De twee kopstukken in dat onderzoek waren Avraham Zaltzman en Akiva Apter, twee criminelen die vooral in Israël verblijven. Het duo liep in 2002 al tegen de lamp in een gelijkaardig witwasonderzoek in de Verenigde Staten. Dat onderzoek werd toen geleid door James Comey, de latere baas van de Amerikaanse FBI.

De bende rond Zaltzman en Akiva zou volgens de FBI maar liefst 1,7 miljard dollar van drugsclans hebben witgewassen. Het geld werd opgehaald tijdens ontmoetingen in Manhattan, Antwerpen, Miami en Madrid. De kleine coupures werden omgewisseld in biljetten van 500 dollar en daarna vertrokken koeriers met het vacuüm getrokken pak cash geld naar een ander land waar cashstortingen minder nauw worden gecontroleerd. Gemiddeld had een koerier tussen 250.000 en 500.000 dollar mee.

De orthodox joodse koeriers reisden in hun traditionele klederdracht met zwarte jas en hoge hoed. Bij controles op luchthavens was er tegenover hen vaak nog schroom om hen grondig te controleren of te fouilleren.

‘Man van het rode hotel’

Diezelfde Zaltzman en zijn kompaan Akiva hadden blijkbaar ook tientallen contacten binnen de orthodox joodse gemeenschap in Antwerpen. Die gemeenschap van ongeveer 20.000 leden woont rond de diamantwijk. Zij gaan prat op de strenge, ouderwetse beleving van hun joods geloof. Twee verdachten zijn trouwens bestuurder in vzw’s achter twee synagoges, waaronder de bekende Belz-synagoge in de Lange Leemstraat.

Tientallen Antwerpse contacten gaven gelden mee aan geldkoeriers die het dan onder andere via Nederland en Israël naar de criminele bendes lieten brengen.

Onder andere de jonge koerier Pinchas K. uit Antwerpen was erg actief. De man maakte telefonisch afspraken met tussenpersonen die als codenaam “het slechtste kind’, ‘Engelstalige John’, “Man van het rode hotel” meekregen. Hij deed minstens een tiental transporten.

Verstopt in armsteun van BMW

Een andere opvallende koerier was oud-politieman Willy Van Mechelen. De gewezen speurder van de Antwerpse BOB (rijkswacht) werd in augustus 2014 gearresteerd met maar liefst 325.000 euro cash in de armsteun van zijn BMW.

De rechtbank vindt alle feiten bewezen. Zij houdt wel rekening met de lange duur van het gerechtelijke onderzoek. De vijf Israëlische hoofdverdachten krijgen celstraffen van 5 jaar effectief. Zij daagden niet op tijdens het proces.

Van de Belgische verdachten is de zwaarste straf voor de jonge koerier Pinchas K. Hij krijgt 3 jaar cel. Zijn vaste vervanger Shmuel S. krijgt 30 maanden cel. Hun straffen zijn voor de helft met uitstel. De andere verdachten worden eveneens schuldig bevonden en worden veroordeeld tot straffen van 15 tot 20 maanden. Ook voor hen geldt telkens de helft van de straf met uitstel.