Oranje, elektrische deelfietsen van Donkey Republic veroveren Europa en dus ook de Koekenstad

ANTWERPENHet Deense deelfietsensysteem Donkey Republic is heel Europa aan het veroveren en wordt nu ook uitgerold in Antwerpen. Vanaf augustus zie je de oranje, elektrische ‘ezels’ opduiken in de binnenstad, in september in de districten, in oktober in de randgemeenten en tegen november zou je naar Sint-Niklaas en terug moeten kunnen bollen met Donkey Republic.

Deze week start de uitrol van meer dan tweeduizend elektrische deelfietsen van Donkey Republic in 32 gemeenten binnen de Antwerpse Vervoerregio en het Waasland. De eerste fietsen staan momenteel al op hotspots in de Antwerpse binnenstad als Groenplaats en Mediaplein. Begin september duiken de eerste oranje fietsen op in Berchem en de andere districten en tegen het eind van de maan volgen randgemeenten zoals Edegem. “Als alles volgens plan verloopt, zullen in november de laatste fietsen worden geplaatst in het Waaslandse Sint-Niklaas”, klinkt het bij Donkey Republic.

16.000 fietsen

Het Deense bedrijf is daarmee actief in 71 steden en telt intussen al zestienduizend elektrische fietsen. Ze zijn telkens terug te vinden in een daarvoor ingerichte ‘hub’. Waar die hubs zich in elke gemeente bevinden, kan je terug vinden in de mobiele app van het bedrijf. Die app heb je ook nodig om je fiets te huren en betalen. Het ontgrendelen van de fiets gebeurt via de bluetooth-verbinding van je telefoon. Tijdens je gebruik kan je de fiets zo vaak vergrendelen of ontgrendelen als je wil. Als je klaar bent met fietsen, breng je de Donkey terug naar een beschikbare hub in je buurt en eindig je de huur in de app.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De oranje 'ezels' van Donkey Republic veroveren nu ook de ruime regio Antwerpen. © Donkey Republic

“Onze elektrische deelfietsen hebben een belangrijk aandeel in de realisatie van de modal shift richting duurzame verplaatsingen”, klinkt het nog bij Donkey Republic. “De - al dan niet elektrische - fiets is voor steeds meer mensen een perfect alternatief voor de auto. Antwerpenaars kennen al jaren de bijzonder succesvolle Velo-fietsen op 305 stations. De Velo’s lenen zich perfect voor korte verplaatsingen binnen de stad maar ook in de ruime regio is er nood aan een deelfietsensysteem. Voor langere verplaatsingen of woon-werkverkeer zijn elektrische fietsen comfortabeler, sneller en aantrekkelijker.”

Beyoncé

Leuk detail. De fietsen van Donkey Republic hebben geen getallen maar namen, zoals Lucien, Soraya en Titus. Donkey Republic moedigt de Antwerpenaar aan die namen ook zelf door te geven via deze link. Wie weet rij jij binnenkort wel door de stad op Beyoncé?

Wat kost dat?

Voor een rit van een half uur betaal je 3 euro. Voor een maandabonnement of 40 ritten betaal je 72 euro en voor een jaarabonnement of 400 ritten betaal je 600 euro.

Volledig scherm © Tim Dirven

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.