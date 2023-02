Opvolger ‘Echt Antwaarps Teater’ failliet: “Echt waar, ik stond op de rand van een burn-out”

AntwerpenHet liedje van ‘TriArte’ is al na anderhalf jaar uit: het Antwerpse theatergezelschap is failliet. Eind 2021 wierp TriArte zich op als redder van de magnifieke zaal van het ter ziele gegane ‘Echt Antwaarps Teater’ van de bekende theatermaker Ruud De Ridder. Maar in volle coronatijd bleven de bezoekers weg. Wanneer de oprichters van Triarte daarna ruzie kregen én de toeschouwers in de kou bleven staan, was het einde helemaal nabij. “Het faillissement is doodjammer. Bloed, zweet en tranen heb ik erin gestoken.”