Opvallende studie: de gemiddelde coronabetoger is politiek dakloos en niet-gevaccineerd

AntwerpenCoronabetogers manifesteren vooral tegen het Covid Safe Ticket, een meerderheid is politiek dakloos en slechts zestien procent liet zich vaccineren. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Antwerpen, die in januari twee coronamanifestaties in Brussel bezocht.

Wie zijn de coronabetogers juist en tegen welke maatregelen staan ze het meest kritisch tegenover? Wat kan er volgens hen beter en hoe kijken ze aan tegen politiek, pers en democratie? Met die vragen trokken Ruud Wouters, Michiel De Vydt en Luna Staes van de Onderzoeksgroep M²P, verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen, begin dit jaar naar twee coronamanifestaties in Brussel. Concreet ging het om de mars ‘Jaar van de vrijheid’, die op 9 januari 5.000 deelnemers op de been bracht, en de manifestatie ‘Vrijheid, democratie en mensenrechten’, die op 23 januari 50.000 mensen naar Brussel lokte.

Geen vertrouwen in politiek

De belangrijkste vaststelling uit de bevraging van 223 respondenten is dat de coronabetogers – opvallend hooggeschoold: tachtig procent had een diploma hoger onderwijs - zich politiek dakloos voelen. 58,7 procent van de deelnemers stelt zich met geen enkele politieke partij te kunnen identificeren. Doen ze dat wel, dan gaat het voornamelijk over de meer extreme partijen: Vlaams Belang (12,1 procent) en PVDA (9,4 procent). De betoging van 23 januari mobiliseerde een diverser publiek dan die van 9 januari, met ook sympathisanten van N-VA, Open VLD/MR en Ecolo/Groen.

Blijkt verder: het vertrouwen van de manifestanten in de instellingen is volledig zoek. Zo krijgt de politiek er flink van langs: 53,3 procent van de betogers heeft geen vertrouwen in de federale regering. 91 procent stelt dat politici beter moeten luisteren naar de problemen van gewone mensen. 85 procent stelt het (helemaal) eens te zijn met de stelling dat de meeste politici burgers niet serieus nemen en eerder als kinderen behandelen.

Maar ook de traditionele media krijgen het zwaar te verduren: 64 procent van de bevraagde betogers geeft aan geen vertrouwen te hebben in de traditionele media. De betogers halen hun coronagerelateerde informatie hoofdzakelijk uit alternatieve (online) nieuwsmedia (79,7 procent) of van sociale media (68 procent). 94 procent van de coronabetogers vindt dat traditionele media coronabetogers doelbewust in een slecht daglicht plaatsen.

Scepsis tegenover vaccin

Amper 16,4 procent van alle respondenten liet zich vaccineren tegen het coronavirus, zo ontdekten de onderzoekers nog. Ze zijn streng voor het vaccinatiebeleid in ons land en staan sceptisch tegenover het vaccin. 94,6 procent van de betogers is het eens met de stelling dat er een te hoge druk ligt op de bevolking om zich te laten vaccineren en 88,7 procent is het oneens met de stelling dat het vaccin de beste manier is om uit de gezondheidscrisis te raken.

Het meest kritisch stonden de betogers tegenover het Covid Safe Ticket (94,6 procent was het oneens met de maatregel). Daarna volgt de verplichte vaccinatie in de zorg (91,4 procent was oneens) en het mondmasker voor kinderen (88,7 procent was oneens). Telewerk, mondmasker voor volwassenen en beperken van sociale contacten kunnen op beperkte steun rekenen (tussen 17,2 en 10,9 procent was het eens).

