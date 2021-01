Opschudding over bomvolle tram in Antwerpen: “Meer en meer pendelaars zoeken beschutting tegen winterweer”

ANTWERPENCommotie over de overvolle tram 10 tussen Wijnegem en Hoboken maandagmiddag. Initieel werd de oorzaak bij de eerste dag van de solden gezocht maar op de Meir bleef het verdacht rustig . Volgens De Lijn was de drukte te wijten aan scholieren die anders met de fiets of te voet gaan en nu de beschutting van het openbaar vervoer opzoeken tegen het slechte weer. “Wij monitoren de drukte en sturen bij waar nodig.”

Op sociale media ging er maandagmiddag een foto rond van een beveiligingscamera van tram 10 tussen Wijnegem en P+R Schoonselhof in Hoboken. Op de foto is te zien hoe een mensenmassa als sardienen op elkaar gedrukt zit in de tram. Wel draagt iedereen zichtbaar braaf een mondmasker, maar van voldoende afstand is absoluut geen sprake. Wel integendeel. “En dan de reizigers uit het buitenland de schuld geven van extra besmettingen”, klinkt het cynisch online.

Solden

Tram 10 passeert niet enkel in Wijnegem Shoppingcenter maar ook in Antwerpen centrum, aan premetrohaltes Astrid en Opera. De uitzonderlijke drukte op de tram werd dus eerst gezocht bij de allereerste soldendag van het jaar.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Archiefbeeld van de tram © Photo News

“De start van de solden speelt onmiskenbaar een rol maar sinds maandagochtend stellen we vooral vast dat de het veranderende weerbeeld impact heeft op de reizigersaantallen”, zegt Karen Van der Sype van vervoersmaatschappij De Lijn. “Koud vriesweer, regen, wind en de aangekondigde sneeuwval zorgen ervoor dat mensen die zich anders te voet of per fiets verplaatsen, nu de beschutting van het openbaar vervoer gaan opzoeken. In het bijzonder scholieren. Het beeld dat rondgaat op sociale media geeft aan dat er tijdens de middag veel leerlingen op de tram zijn gestapt ter hoogte van halte Ruggeveld, waar een school ligt.”

Druktebarometer

De Lijn benadrukt dat de drukte op trams en bussen steeds gemonitord wordt met een druktebarometer en er kan bijgestuurd worden waar mogelijk. “De volgende dagen worden dezelfde weerberichten voorspeld, dus we zijn actief aan het bekijken hoe de drukte de komende dagen kan worden opgevangen. Wij dienen evenwel een appèl te doen op het gezond verstand van de reizigers, stap niet op een voertuig waarop het druk is, maar wacht op een volgende tram. Tijdens de drukste momenten van de dag volgen de trams in de stad elkaar snel op. Bovendien is er doorgaans aanzienlijk wat ruimte te winnen als men beter doorschuift in tramvoertuigen. Verder zijn er, zeker in de stad, diverse alternatieven per bus.”

Miniem risico

Op trams en bussen van De Lijn hoef je momenteel geen anderhalve meter afstand te houden van andere reizigers. Wel is het dragen van mondmaskers verplicht, ook aan de haltes en op de perrons. “Door zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften is er een miniem risico op besmetting op het openbaar vervoer, zoals aangetoond in verschillende internationale studies”, besluit Van der Sype.

Bekijk ook: Eerste soldendag verloopt tot nu toe traag