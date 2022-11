Oproep schepen Els van Doesburg door combinatie nationale actiedag en 11 november: “Hou je huisvuil liefst week langer binnen”

De bezorgdheid van Van Doesburg getuigt van realiteitszin. “Woensdag is er de nationale stakingsdag, vrijdag een feestdag. De ervaring leert dat we op de dag tussenin ook nogal wat afwezigen tellen. Onze ophaalploegen zullen in een krappe bezetting werken. Ik weet dat ons personeel zijn best zal doen, maar als de Antwerpenaren nu even een ‘team effort’ leveren en hun vuilzakken niet buiten zetten, maakt het dat voor onze Stadsreiniging beheersbaarder.”

Van Doesburg kijkt net als iedereen ook uit naar de aankomst van Sinterklaas, nu zaterdag. “Het zou niet fijn zijn als de sint in een vieze stad arriveert.”

Afspraken voor de ophaling van grofvuil werden verzet. Alle recyclageparken zijn gesloten op woensdag 9 november en het recyclagepunt aan Schoonbroek (kerk) in Ekeren is geannuleerd.

Geen TUI-vluchten

Luchtvaartmaatschappij TUI fly heeft beslist om woensdag al haar achttien geplande vluchten om te leiden naar Keulen en Maastricht. Geen enkele vlucht wordt geschrapt. TUI legt voor de passagiers transferbussen in vanuit Antwerpen, Brussel, Oostende, Luik en Charleroi. Ook de retourvluchten naar België worden naar Keulen en Maastricht omgeleid, de passagiers rijden met de bus naar ons land. TUI contacteert intussen alle passagiers met de nodige informatie.

Antwerpse haven

Eerder was al bekend dat de drie vakbonden alle Belgische havenarbeiders oproepen om niet te werken op woensdag. Voor de petrochemische sector verwacht Levi Sollie (secretaris ABVV Antwerpen-Waasland) piketten aan de porten van enkele grote bedrijven. “We hebben het dan onder meer over BASF, Covestro, Lanxess, Evonik, Bayer, ExxonMobil en Total. Mensen beletten om het bedrijf binnen te gaan, zullen we niet doen. We gaan wel het ophalen en afleveren van producten verhinderen. Binnen de productieploegen merken we redelijk wat bereidheid tot staken.”

De Lijn

In hoeverre je woensdag nog kan rekenen op tram en bus, is een groot vraagteken. De Lijn zal vanaf maandagavond zicht krijgen op de aangepaste dienstregeling. Op de website en in de routeplanner zullen alle ritten vermeld worden die woensdag 9 november rijden. Afgeschafte ritten worden niet getoond.

Onderwijs en kinderopvang

Een aantal crèches zullen gedeeltelijk of volledig gesloten zijn. Ouders worden individueel op de hoogte gebracht of de opvangplek van hun kind(eren) hinder ondervindt.

Voor het onderwijs wordt veruit de grootse hinder verwacht in de kleuter- en lagere scholen. De directies zorgen wel steeds voor noodzakelijke opvang.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.