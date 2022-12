Oppositie trekt hard van leer in gemeenteraad: “College verweet ons dat we in 19de eeuw waren blijven hangen, in welke eeuw zitten we nu na die cyberaanval?”

AntwerpenDe zware cyberaanval op de stad Antwerpen mondde maandag tijdens de laatste gemeenteraad van 2022 uit in een anderhalf uur durend debat. Grootste oppositiepartij Groen wil een externe audit om klaarheid te scheppen over wat er precies is gebeurd. “Want de uitleg die het stadsbestuur eerder op de dag gaf, is nog te vaag.”

Groen-fractieleider Ilse van Dienderen vraagt zich af of Bart De Wever (N-VA) het cyberincident wel ernstig genoeg inschat. “De dienstverlening ligt al plat sinds Sinterklaas, Antwerpenaren zijn bang dat hun identiteitsgegevens op straat liggen. Maar we hoorden weinig empathie van de burgemeester. Twee audits hadden in 2020 en 2021 de zwakke plekken in de beveiliging blootgelegd. De sprint is echter te laat ingezet. Anders had men nu geen marathon moeten lopen.”

Quote We hebben vernomen dat de cyberbevei­li­ging in deze stad een ‘gatenkaas’ is. Via de gekende plekken is het hackerscol­lec­tief Play heel eenvoudig binnenge­raakt. Sam Van Rooy, Vlaams Belang

“We hebben vernomen dat de cyberbeveiliging in deze stad een ‘gatenkaas’ is”, zo omschrijft Sam Van Rooy (Vl. Belang) het. “Via de gekende plekken is het hackerscollectief Play heel eenvoudig binnengeraakt. Overheden en grote bedrijven ondergaan constant cyberaanvallen. Dat de hackers bij de stad wél zijn binnengeraakt en in veel andere overheden en bedrijven niet, is veelzeggend.” Van Rooy noemt de digitalisering bij de overheid roekeloos. “De twee p’s – persoonlijk contact en papier – moeten zoveel mogelijk blijven bestaan.”

Peter Mertens (PVDA) kwam sarcastisch uit de hoek. “In april dit jaar beklemtoonden we dat digitalisering en dienstverlening – zoals aan de loketten – samenhoren. De bevoegde schepen (Nabilla Ait Daoud, N-VA) verweet ons dat we in de 19de eeuw waren blijven hangen. In welke eeuw zitten we dan nu na de cyberaanval?”

“Welk mirakel?”

Nahima Lanjri (CD&V) bezwoer de burgemeester dat hij rust had kunnen brengen bij de bezorgde Antwerpenaren. “Welk mirakel hebt u nu verricht, hoewel de stad volgens u geen losgeld heeft betaald en niet heeft onderhandeld met de hackers?”

Schepen van Digitalisering Erica Caluwaerts (Open Vld) en de burgemeester herhaalden min of meer hun toelichting op de persconferentie maandagochtend. “We zijn bezig met ons te organiseren zoals de grote bedrijven dat doen. In mei keurden we voor Digiplois een meerjarenplanning cyberveiligheid goed. Het is enorm spijtig dat we nu getroffen werden. Maar we nemen ook een kwantumsprong vooruit.”

Lonen

“Ik heb gezegd wat ik kón zeggen volgens de gerechtelijke diensten”, zei De Wever. “’We denken niet dat er gevoelige informatie is ‘buitengegaan’ waarvan de burger ernstig nadeel kan ondervinden. Maar dat ik niet voor de volle honderd procent zeker ben, doet me moeilijk de slaap vatten. Wat het losgeld betreft: ik zeg het nog eens – hoewel experten suggereren dat het niet kan: we hebben niet onderhandeld of betaald. Andere overheden zeggen me trouwens hetzelfde. En als er bijvoorbeeld fouten gebeuren met de lonen van onze stadsmedewerkers, zullen we die rechtzetten.”

Tot slot: De Wever denkt aan een besloten zitting in de gemeenteraad - van januari of februari - met de bij de cyberaanval betrokken specialisten om misverstanden voorgoed uit de weg te ruimen.

