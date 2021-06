Oppositie pakt De Wever hard aan over PFOS, maar die weert zich: “Als in het verslag had gestaan dat de volksgezondheid bedreigd was, dan had niemand mij tegengehouden”

Antwerpen De extra gemeenteraad over PFOS die op initiatief van PVDA in Antwerpen was bijeengeroepen, draaide uit op een taaie brok. “Ik trek al drie gemeenteraden aan de alarmbel over PFOS, maar telkens stuurt de meerderheid ons met een kluitje in het riet. Ik word er moedeloos van”, zo haalde Peter Mertens (PVDA) uit.

Voor het eerst in bijna tien jaar slaagde de oppositie erin om een extra gemeenteraad af te dwingen. De laatste keer dat dat nog was gebeurd, had te maken met Turks-Koerdische rellen in 2011. Maar toen kon Vlaams Belang met 20 zetels nog op zijn eentje een spoedzitting eisen. Nu moest PVDA steun vragen van CD&V, Groen en Vlaams Belang. Hier en daar hoorde je al stemmen over het doorbreken van het cordon sanitaire.

Transparantie

“Wat heeft u tegengehouden om in 2017 uw bevolking te informeren over de risico’s van PFOS?”, wierp Imade Annouri (Groen) De Wever voor de voeten. Er moet totale transparantie komen over wat men toen al wist. Want hoe kunnen de burgers er anders op vertrouwen dat u de gezondheid serieus neemt? Dat u niet communiceerde, is voor mij onaanvaardbaar.” (lees verder onder foto)

Volledig scherm Peter Mertens (PVDA). © BELGA

“Een vuist vol dollars”

Peter Mertens haalde een filmklassieker boven. “Als Lantis de ‘good guy’ is in dit verhaal, dan is dat toch in ‘The Good, the Bad and the Ugly’. Voor een vuist vol dollars hebben ze een dading afgesloten met 3M.” Over de onderzoekscommissie heeft hij weinig vertrouwen. “Ik vrees voor een doofpotcommissie.” Hij pakte ook schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) aan. “Vorige maand zei u dat u zich in de materie begon te verdiepen. Vier jaar na de mail van Lantis.”

Sam Van Rooy (Vl. Belang) zorgde er met zijn fractie dan wel voor dat de extra gemeenteraad kon plaatsvinden, hij schoot vanuit de heup op Groen. “Groen blaast hoog van de toren, terwijl die partij al 26 jaar Zwijndrecht bestuurt. Dat daar in 2017 geplande infosessies zijn geschrapt, daar kan ik met mijn verstand niet bij.”

Nahima Lanjri (CD&V) hoopt vooral dat de hele zaak niet uitdraait op een politiek spelletje zwartepieten.

Quote Als in het verslag (in 2017) had gestaan dat de volksge­zond­heid bedreigd was, dan had ik dat wereldkun­dig gemaakt. Of wat dacht u? Er stond zwart op wit dat er géén gevolgen waren voor de mens. Bart De Wever, burgemeester

Bart De Wever beklemtoonde in zijn antwoord dat er in 2017 een ‘enorme kans’ is gemist. “Men had een grote communicatie moeten opzetten. Dat er in Zwijndrecht vervuiling zat en dat men die ging weghalen. Maar men heeft dat niet gedaan. Zo krijg je verdachtmakingen. Maar de onderzoekscommissie zal aan het eind van de rit uitwijzen wie de waarheid heeft gesproken. Groen vraagt zich af wat mij heeft tegengehouden om de burgers te informeren. Wel, als in het verslag had gestaan dat de volksgezondheid bedreigd was, dan had niemand mij tegengehouden. Dan had dat meteen op de straatstenen gelegen. Of wat dacht u? Er stond zwart op wit dat er géén gevolgen waren voor de mens.” (lees verder onder foto)

Volledig scherm Bart De Wever beet stevig van zich af. © EPA

Voor De Wever kan de volksgezondheid nooit ondergeschikt worden gemaakt aan een andere overweging. “Het is een wezenlijk onderdeel van het Toekomstverbond. Oosterweel is een deel van de oplossing. Maar als de actuele inzichten scherper moeten, dan dient dat bekeken. PFOS was géén geheim. Spreken over een doofpot, is al te belachelijk. Alle gemeenten hebben de adviezen gelezen. Men wist het in Antwerpen én in Zwijndrecht. En wat zien we nu? Dat de oppositiepartijen zich hier als de profeten van het verleden voordoen. Terwijl ze tot voor kort de bevoegde administraties volgden.”

Debatfiches

Kersvers schepen Els van Doesburg (N-VA) en Imade Annouri (Groen) vochten nog een robbertje uit. “Uw partij voert een zeer bedenkelijke campagne op sociale media. Ik neem Groen kwalijk dat ze de mensen bang maakt”, stelde van Doesburg. Waarop Annouri naar de overzichtelijke debatfiches van N-VA verwees: “Die fiches schrijven voor dat er op Groen moet worden geschoten.”

Brief voor heel Linkeroever

Schepen van Leefmilieu Tom Meeuws (Vooruit) kondigde na de eerste meetresultaten van PFOS-vervuiling op Linkeroever - waaruit bleek dat in acht van de 12 stalen de richtwaarden waren overschreden - nog een nieuwe serie staalnames van OVAM en de stad aan. “Het gaat onder meer over de Middenvijver en speel- en scoutsterreinen op Linkeroever én ook volkstuintjes op de rechteroever. Dinsdag vertrekt een brief naar alle 8.600 huishoudens op Linkeroever met daarin de resultaten van de eerste staalnames begin juni.”

Schepen voor Communicatie Claude Marinower (Open Vld) gaf ten slotte nog mee dat je vanaf nu op de website van de stad Antwerpen onder PFOS alle informatie kunt terugvinden.